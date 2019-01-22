  • Microsoft Lumia 950 XL ile Fallout Bile Oynanabiliyor

Windows 10'un Tam Sürümü Yüklenen Microsoft Lumia 950 XL ile Fallout Oynadılar (Video)

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Windows 10'un Tam Sürümü Yüklenen Microsoft Lumia 950 XL ile Fallout Oynadılar (Video)
Masaüstü bir işletim sistemi kurulan Lumia 950 XL ile PC oyunu dahi oynanabiliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, sektörü içerisinde yıllar yılı dünyanın dört bir yanına saldığı başarılı namıyla tanınıyor. Windows işletim sisteminin sahibi, üreticisi ve geliştiricisi olan Microsoft, Windows'un mobil platformuna verdiği desteği yakın zamanda sonlandıracağını birkaç gün önce yaptığı açıklama ile duyurmuştu.
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Microsoft daha önce giriş seviyesi laptopları ve hibrit tabletlerinde kullandığı ARM mimarili düşük güç tüketimine sahip işlemcileri için Windows 10'un özelleştirilmiş bir versiyonunu üretip kullanmıştı. Windows 10'un bu sürümünü Microsoft'un ürettiği en güçlü akıllı telefonu Lumia 950 XL'a yüklemeyi başaran bir Microsoft fanı, daha sonra bu akıllı telefonu ile Fallout oyununu oynama deneyimini de yaşadı.
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Kullanıcının paylaştığı videoda da görüldüğü üzere Microsoft Lumia 950 XL akıllı telefonu üzerinde oldukça stabil çalışan Windows 10 işletim sistemi ile Fallout oyunu dahi oynanabiliyor. Microsoft'un mobil platformun PC gücüne erişebildiğini göz ardı edip bu programını iptal etmesi, Windows kullanıcılarının kalbinde bir ukde olarak duruyor.
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Kaynak : https://www.phonearena.com/news/Nokia-950-XL-windows-10-fallout-game_id113008
Etiketler: lumia 950 xl, Microsoft Lumia 950 XL
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