Microsoft, resmi Facebook sayfasından yeni bir paylaşım yaptı. Paylaşımda yeni bir Başlat Menüsü tasarımı sergileyen şirket, Windows 10X'le ilgili önemli bir detayı göstermiş oldu. Görünüşe göre Microsoft, Windows 10X'te Windows 10'dan çok daha sade bir Başlat Menüsü tasarımı sunacak.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un, bir süredir Windows 10X olarak isimlendirilen yeni bir işletim sistemi üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bu işletim sisteminin detayları şu an için bilinmiyor olsa da Microsoft, zaman zaman yayınladığı bazı bilgi ve görsellerle Windows 10X ile ilgili ipuçları yakalamamızı sağlıyor. Şirket şimdi ise Windows 10X'in tasarımı hakkında fikir sahibi olabileceğimiz yeni görüntüler paylaştı.

Windows 10X, çift ya da katlanabilir ekranlı ürünler için tasarlanan bir işletim sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Şirket, yeni işletim sistemi ile kullanıcıların her anlamda beğenecekleri bir arayüz ve işlevsellik sunmaya çalışıyor. Windows işletim sisteminin en önemli yapı taşlarından olan Başlat Menüsü'nün ne kadar sık kullanıldığını düşündüğümüzde, Windows 10X'te daha iyi bir Başlat Menüsü hayal etmemiz oldukça normal. Microsoft da paylaştığı son görüntülerle nasıl bir başlat menüsü ile karşılaşabileceğimizin ipucunu sunuyor.

Windows 10X olası Başlat Menüsü tasarımı

Microsoft, Facebook'tan paylaştığı gönderide yeni bir Başlat Menüsü tasarımı sergiledi. Bu tasarıma yakından baktığımızda, yeni işletim sisteminin Windows 10'un genel hatlarını koruduğunu görüyoruz. Ancak Microsoft, Windows 10X'le daha sade bir Başlat Menüsü tasarlamış gibi görünüyor. Çünkü Microsoft'un yeni Başlat Menüsü tasarımı, menü içerisindeki uygulamaların çok daha derli toplu ve sade bir görünümle dizileceğini gösteriyor.

Microsoft'un paylaştığı Başlat Menüsü tasarımının Windows 10X'e bu haliyle gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor. Ancak paylaşılan görüntüler, Windows 10X ve hatta belki de Windows 10'un yeni bir Başlat Menüsü'ne sahip olabileceğinin açık bir göstergesi.