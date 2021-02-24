Xbox Live Gold'un Mart Ayı Ücretsiz Oyunları Açıklandı

Microsoft, Xbox Live Gold aboneliğine sahip olan oyunseverlerin mart ayında hangi oyunları ücretsiz olarak oynayabileceklerini açıkladı. Yapılan açıklamalara göre oyuncular, önümüzdeki ay 4 oyunu ücretsiz olarak deneyimleme imkanı yakalayacaklar.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, oyunculara çeşitli avantajlar sunan ücretli abonelik paketleri sunuyor. Bu paketlerden bir tanesi de "Xbox Live Gold" olarak isimlendiriliyor. Oyuncuların aylık 30 TL gibi uygun sayılabilecek bir fiyat karşılığında satın alınabilen bu paket, aylık 45 TL karşılığında satın alınabilen "Xbox Game Pass Ultimate" paketi ile herhangi bir bedel ödemeden kullanılabiliyor. Microsoft, Xbox Live Gold abonelerine her ay, bazı oyunları ücretsiz olarak sunuyor. Şirket şimdi, mart ayında kullanıcıları bekleyen ücretsiz oyunların hangileri olduğunu açıkladı.

Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre Xbox Live Gold kullanıcıları, mart ayında dört farklı oyunu ücretsiz olarak oynayabilecekler. Ancak bu oyunlardan yalnızca bir tanesi, mart ayının başından sonuna dek ücretsiz olarak oynanabilecek. Peki bu oyunlar neler? Dilerseniz hemen, Xbox Live Gold abonelerinin mart ayında hangi oyunları ücretsiz olarak deneyimleyeceklerine yakından bakalım.

İşte mart ayında Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunlar

Warface: Breakout (56.25 TL)

Xbox Live Gold abonelerinin mart ayında ücretsiz olarak ulaşabilecekleri oyunlardan ilki, Warface: Breakout. 2020 yılında piyasaya sürülen ve PlayStation ile Xbox için tasarlanan oyun, genel hatlarıyla bir nişancı oyunu. PvP karşılaşmalarına dahil olduğunuz oyunda, bir paralı asker olarak görev alıyorsunuz. Xbox Live Gold aboneleri, bu oyuna 1 ila 31 Mart aralığında ücretsiz olarak erişebilecekler.

Vicious Attack Llama Apocalypse (42.50 TL)

Daha çok VALA şeklinde bilinen Vicious Attack Llama Apocalypse, nispeten düşük bir oyun. Bir komutan haline geldiğiniz oyundaki amaç ise sahip olduğunuz robotları yöneterek, karşınıza çıkan tüm düşman unsurlarını yok etmek. Eğer Xbox Live Gold'a aboneyseniz, bu oyuna 16 Mart ile 15 Nisan aralığında ücretsiz olarak ulaşabileceksiniz.

Metal Slug 3 (30 TL)

Metal Slug 3, pek çok oyunseverin yakından tanıdığı bir oyun. 2000 yılında piyasaya sürülen oyun, atarilerde oynanan Contra benzeri yapısıyla konsol oyuncularını etkilemeyi başarmıştı. Yıllar boyunca unutulmayan bu oyun, 1 Mart'tan 15 Mart'a kadar ücretsiz olarak oynanabilecek.

Port Royale 3 (50 TL)

Microsoft'un Xbox Live Gold abonelerine mart ayında sunacağı son ücretsiz oyun da Port Royale 3 olacak. 2012 yılında piyasaya sürülen ve etkileyici düzeyde grafiklere sahip olan bu oyun, korsanlığın nasıl bir şey olduğunuzu anlamanızı sağlayacak. Xbox Live Gold aboneleri bu oyuna, 16 Mart'tan 31 Mart'a kadar hiçbir bedel ödemeden sahip olabilecekler.