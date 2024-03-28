Microsoft'un, Xbox Series X'in disksiz bir versiyonu üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Paylaşılan görüntüler, bu konsolun beyaz renkli olacağını gözler önüne seriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un en yeni oyun konsolu Xbox Series X, çok yakında yeni bir versiyona sahip olacak gibi görünüyor. Sızdırılan bazı görsellere göre Xbox Series X, çok yakında disksiz bir versiyona sahip olacak.

Sektör kaynakları, Xbox Series X'in beyaz renkli ve disksiz bir versiyonuna ait görüntüler paylaştılar. Buradaki beyaz renk, Xbox Series S'in renk tonu ile büyük oranda aynı görünüyor. Kaynaklara göre Microsoft, ilk bakışta Xbox Series X'in dış tasarımını değiştiriyor gibi görünmüş olsa da teknik özelliklerde de bazı iyileştirmeler yapılacak. Kaynaklar, başta soğutma sistemi olmak üzere birkaç noktada değişimler yaşanacağını ileri sürüyorlar.

Yeni Xbox Series X böyle görünecek

Microsoft cephesinden gelen haberleri yakından takip eden kullanıcılarımız, bazı kafa karışıklıkları yaşamış olabilir. Çünkü Microsoft, bundan uzun bir süre önce sızdırılan bazı resmî belgelerle gündeme gelmişti. Bu belgelerde Xbox Series X'in daha farklı bir tasarıma sahip olacağı bilgisi yer alıyordu. Bugün sızdırılan görüntü, Microsoft'un o dönemki planlarının değişmiş olabileceğini düşündürüyor.

Microsoft, yenilenmiş Xbox Series X ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Bazı iddia kaynaklarına göre yeni konsollar, bu yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürülecek. Öte yandan; fiyatı da ilk nesil Xbox Series X'ten 50 ila 100 dolar kadar uygun olacak. Tüm bunların netleşmesi için Microsoft'tan gelecek açıklamayı beklemek gerekiyor.