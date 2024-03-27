Microsoft'un bulut oyun sistemi Xbox Cloud Gaming'e klavye ve fare desteği eklendi. Henüz ön izleme aşamasında olan özellik, testler tamamlandıktan sonra kalıcı hâle gelecek.

Microsoft'un bir süredir beta aşamada olan bulut oyun sistemi "Xbox Cloud Gaming"e önemli bir yenilik geldi. Microsoft, hizmete klavye ve fare desteği eklediğini açıkladı. Böylelikle oyuncular, artık bulut üzerinden PC'de oyun oynuyor gibi hareket edecekler. Özellik, aslında birkaç yıl önce gündeme gelmişti.

Henüz Türkiye'den erişemediğimiz Xbox Cloud Gaming'in klavye ve fare desteği, henüz ön izleme aşamasında. Yani kullanıcılar, şimdilik bu özelliği test edecekler. Hâl böyle olunca Xbox Cloud Gaming'deki tüm oyunlar, klavye ve fare desteği almadılar. Ancak yine de oyuncuları tatmin edecek bir dizi oyun, artık klavye ve fare ile oynanabilecek.

Klavye ve fare ile oynanabilen Xbox Cloud Gaming oyunları

Fortnite (sadece tarayıcıdan açıldığında)

ARK Survival Evolved

Sea of Thieves

Grounded

Halo Infinite

Atomic Heart

Sniper Elite 5

Deep Rock Galactic

High on Life

Zombie Army 4 Dead War

Gears Tactics

Pentiment

Doom 64

Age of Empires 2

Xbox Cloud Gaming hakkında detaylı bilgi almak isterseniz:

Microsoft, henüz ön izleme sürümünde olan klavye ve fare desteğini bir süre test ettikten sonra Xbox Cloud Gaming için kalıcı bir özellik hâline getirecek. Böylelikle hizmetin aktif olduğu ülkelerdeki oyunseverler, yepyeni bir Xbox Cloud Gaming deneyimi yaşamaya başlayacaklar. Son olarak; Xbox Cloud Gaming'in ne zaman Türkiye'ye geleceğine ilişkin herhangi bir bilgi olmadığını söyleyelim.