Microsoft, Xbox Series X ve S Sorunları Üstünde Çalışıyor

Microsoft, yeni konsolları Xbox Series X ve Xbox Series S'te karşılaşılan problemler üstünde çalıştıklarını resmen doğruladı. Ayrıca yaşanan bu sorunların donanımdan kaynaklanmadığını, optimizasyon sorunu olduğunu ifade etti.

Microsoft, geçtiğimiz ay yeni konsolları Xbox Series X ve Series S'i kullanıcılarına sunmuştu. Ancak bu iki konsolda iki büyük problem bulunuyordu. Microsoft, bu iki büyük sorunun üstünde çalıştığını resmen doğruladı.

Xbox Series X, kağıt üstünde bakıldığında rakibi PlayStation 5'ten çok daha güçlü gözükse de olaylar teoriden pratiğe döküldüğünde sonuçlar pek de öyle olmadı. Birçok oyun, PlayStation 5'te Xbox Series X'e göre çok daha iyi çalıştı. Microsoft, bunun sebebinin donanımsal olmadığını ve optimizasyondan kaynaklandığını söyledi.

Sorunlar, donanım kaynaklı değil

Larry Hryb'in sunduğu resmi Xbox podcast yayınına katılan Microsoft yöneticisi Jason Ronald, deneyimlenen performans düşüklüğünün sebebinin bazı durumlarda hatalardan kaynaklandığını, bazı durumlardaysa platformla olan deneyim eksikliğinden kaynaklandığını dile getirdi.

Geliştiricilerle oldukça yakın temasta çalıştıklarını söyleyen Ronald, geliştiricilerin de tıpkı kendileri gibi üst düzey bir deneyim sunmak istediklerini söyledi. Ronald, podcast yayını sırasında ayrıca Quick Resume özelliğindeki sorunları düzeltmek için üzerinde çalışıldığını da ifade etti.

Oyunlar arasında hızlı geçişler yapılabilmesini sağlayan Quick Resume özelliği, PlayStation 5'te ikamesi ya da alternatifi olmayan ve Microsoft'un da üstünde durduğu bir özellikti. Ancak şikâyetlere bakılacak olursa bu özellik, henüz tanıtıldığı gibi çalışmıyor. Ancak Ronald, bu konuda çalışmaların yürütüldüğünü de söylüyor.

Tabii bu sorunlar, yayınlanacak güncellemelerle üstesinden gelinebilecek problemler. Ancak Comicbook'ta yer alan habere göre performans problemi en azından belli bir süre boyunca can sıkabilir. Peki, sizce bunlar bu neslin galibinin PlayStation 5 olacağının bir göstergesi mi yoksa Microsoft bu sorunları çözecek mi?