Microsoft Yeni İnternet Sitesi Oluşturma Platformunu Tanıttı

Microsoft, geliştiricilerin basit seviye kodlu internet siteleri oluşturabilmesini sağlayacak yeni platformu Power Pages’i yayınladı.

Microsoft, Power Pages adı verilen ve iş kullanıcılarını hedefleyen yeni bir basit seviye kodlu internet sitesi oluşturma platformu yayınladı. Aslında daha önce bu platform, Power Apps platformunda kullanıcıların Android, iOS ve Windows üzerinde çalışan mobil uygulamalar oluşturmasını sağlayan bir özellik olarak mevcuttu.

Ancak Microsoft, geliştiricilerin masaüstü ve mobil için internet siteleri tasarlamasını, yönetmesini ve yayınlamasını kolaylaştırmaya yardımcı olmak için Power Pages'i bağımsız bir platform olarak piyasaya sürmeye karar verdi. Peki nedir bu Power Pages? Gelin bir göz atalım.

Power Pages internet sitesi oluşturucu nedir?

Yeni kendi başına bir platform olan Power Pages, internet sitesi oluşturmanıza yarayan bir dizi yeni özellik ve yardımcı program sunuyor. Yeni tasarlanan platformun bazı özellikleri ve sunduğu araçlar arasında web geliştiricilerinin iş web sitelerini ve site tasarımcılarının kullanması için şablonları önizleyebileceği, tasarlayabileceği ve yayınlayabileceği bir tasarım stüdyosu bulunuyor.

Platformda ayrıca web sitesi tasarımcılarına ve geliştiricilerine iş gereksinimlerini sitelerinde uygulama konusunda yardımcı olmak için Visual Studio, GitHub ve Azure DevOps ile entegre araçları da mevcut. Microsoft, bu platformda kullanıcıların zamanlama, kayıt ve uygulama gönderimini yönetmesine olanak tanıyan demo verileriyle tam özellikli internet siteleri sağlayan bir şablonlar merkezi de sunuyor.

Güvenlik konusunda Microsoft, kullanıcıların erişim denetimleri ve Azure aracılığıyla web sitesi içeriklerini ve verilerini güvence altına almalarını sağlamak için Power Pages'e yönetim araçları ekledi. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.