Mikroplastikler Bağırsak Hastalıklarına Neden Olabilir

Bilim insanları, iltihabi bağırsak hastalıkları ve mikroplastikler arasında bağlantı buldu. Elde edilen bulgulara göre ya bu hastalıklara sahip olanların vücudunda fazla mikroplastik birikiyor, ya da vücudunda mikroplastik birikenler bu hastalığa daha kolay sahip oluyor.

Mikroplastikler ne yazık ki yiyip içtiğimiz her şeyle birlikte oldukça ufak miktarlarda vücudumuza giriyor. Öyle ki yeni doğan bebeklerin bile vücudunda rastlanıyor. Denize girsek mikroplastik, yüz kremi sürsek mikroplastik, su içsek yine aynı... Mikroplastiklerin sağlığımız için pek de iyi olmadığını biliyoruz, ancak yeni bir çalışma, kronik hastalıklarla olan ilgisini ortaya çıkardı.

Yeni sonuç veren bir araştırmada ‘iltihabi bağırsak hastalıkları’ (İBH) olan ve olmayan kişilerin dışkıları incelendi. İBH'ler nedeni tam olarak bilinmeyen kalıtımsal ya da çevresel faktörlerin neden olduğu düşünülen bağırsak hastalıkları grubunu tanımlıyor. Yapılan araştırmada İBH’li kişilerin dışkılarındaki mikroplastik miktarı, bu hastalığa sahip olmayanlarınkinden bir hayli fazlaydı. Yani bu hastalık ve mikroplastikler arasında bir bağlantı olabilir.

Hangisi hangisine neden oluyor?

5 milimetre ve 1 mikrometre arası boyutlarda olan plastik parçalarına mikroplastik diyoruz. Bu parçalar biz gözle göremesek de pet şişeden içtiğimiz sudan dahi vücudumuza giriyor, ve sonra zamanla atılıyorlar. Peki bazı insanların vücudunda daha fazla plastik bulunması sindirim sistemleri hakkında bir mesaj verebilir mi?

Çin’deki Nanjing Üniversitesi’nden araştırmacıların yeni bulgusuna göre evet. Araştırmacılar, iltihabi bağırsak hastalığı olan 52 kişi ve bu hastalığa sahip olmayan 50 kişinin dışkılarını inceledi. İki taraf da katılımcıların yaş gibi demografik özellikleri açısından dengeliydi. Bağırsaklarda kronik bir inflamasyona ve dolayısıyla zaman zaman nükseden ishal, ağrı, yorgunluk ve kilo kaybı gibi semptomlara neden olan bu hastalığa sahip bireylerin dışkısında diğer gruba göre çok daha fazla mikroplastik bulundu.

Bu iki şey demek olabilir. Birincisi, vücutta fazla mikroplastik birikmesi, iltihabi bağırsak hastalığına sebep olabilir. İkincisi, iltihabi bağırsak hastalığı mikroplastiklerin vücuttan atılmasını zorlaştırıyor olabilir. Hatta bu ihtimallerin ikisi de aynı anda doğru olabilir. Çalışma neden değil, bağlantı sunuyor. Ancak bu bağlantıdan yola çıkarak daha kapsamlı çalışmalar yapılabilir.