Firavun deyince aklımıza ilk gelen isimlerden birisi olan II. Ramses, ölümünden sonra da şaşkınlık uyandıracak birtakım olayların öznesi olmayı başardı.

Bunlardan birisi de bir “mumyanın” pasaporta sahip olmasıydı.

II. Ramses adına binlerce yıl sonra neden bir pasaport çıkartılmıştı?

Birçok insan onun adını Kadeş Savaşı’ndan biliyor, ancak kendisi her yönüyle önemli bir tarihi figür.

Mısır’ın 19. Hanedanın 3. Firavunu olan II. Ramses, Mısır’ın en güçlü döneminin firavunuydu. 100’den fazla çocuğu olduğu bilinen Ramses’in mumyası, 1881’de Deir el-Bahri’de, kraliyet mezarı odasında keşfedilmişti. Üstelik bu, ölümünden sonra gelişecek olayların ilk aşamasıydı.

MÖ 1303’te doğan ve kaydedilene göre MÖ 1213’te ölen Mısır firavunu, ölümünden binlerce yıl sonra da dikkat çekici olayların odak noktası hâline geldi. 1974’te bilim insanları, Ramses’in mumyasını incelerken ilginç bir durumla karşı karşıya kalmışlardı.

Mumyada görülen bir mantar büyümesi, gelişmelerin başlangıcı olmuştu.

Mumyanın çürümemesi için acil bir tedaviye ihtiyaç olduğu keşfedildi. Fransa’da ölü ya da diri herkesin pasaport alması gerektiğiyle ilgili bir kanun olduğu söylense de aslında gerçek maalesef bu değil.

Fransa'da ölüler için pasaport çıkarılması gerekliliği, özellikle belirli diplomatik veya bilimsel amaçlarla yapılan işlemlerle ilgili olduğu bir yasa bulunmuyor. Pasaportun asıl sebebi Mısır hükûmeti. Mısır’ın pasaport istemesinin nedeni, mezarın ülkeye dönüşünü garantilemek.

“Merhum kral” ibaresiyle bir pasaport çıkarıldı.

Bu pasaport, gerçeği yansıtmıyor.

II. Ramses'in mumyası, Fransa’ya askeri bir törenle getirilmişti. Ardından araştırmalar gerçekleştirilince bilim insanları, Ramses’in mumyasının boynunda tahta bir çubuk olduğunu keşfetti. Bu durum muhtemelen mumyalama sürecinde bir hatadan kaynaklı bir durum. Mumyalama sürecinde başı düşürülüp çubuk ile tekrar sabitlendiği düşünülüyor.

II. Ramses’in bir pasaportu olduğu bilgisi doğru, ancak sosyal medyada pasaportu olarak belirtilerek paylaşılan fotoğraf gerçeği yansıtmıyor. Gerçek pasaport, halka açık değil.

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