e-Devlet uygulamaları başta olmak üzere pek çok farklı dijital ortamda hazırlanmış dosya üzerinde gerçek imza niteliğinde imza atmanızı sağlayan mobil imza kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Mobil imza nedir, nasıl alınır, farklı GSM operatörleri mobil imza hizmeti için ne kadar ücret alıyor gelin detaylarıyla inceleyelim.

Artık dijital bir dünyada yaşıyoruz. Bunu kabul etmeli ve kağıt kalem alışkanlıklarımızı bir kenara bırakmalıyız. Öyle ki artık resmi işlemler bile dijital dünyada hazırlanan dökümanlar ve bu dökümanlara atılan dijital imzalar ile gerçekleşiyor. Söz konusu dijital imzalardan biri de mobil imzadır. Mobil imza ile ilk kez, e-Devlet Kapısı hesabınıza giriş seçeneklerinden biri olarak karşılaşmış olabilirsiniz.

Mobil imza, GSM operatörleri tarafından kullanıcılarına sunulan bir hizmettir. Tıpkı aylık internet paketi alır gibi bir mobil imza paketi alıyorsunuz ve operatöre göre değişen bir süre boyunca bu servisi kullanabiliyorsunuz. Ücretler de kullanım hizmetlerine göre değişiklik gösteriyor elbette. Gelin mobil imza nedir, nasıl alınır, farklı GSM operatörlerinin sunduğu mobil imza servis hizmetleri ne kadar yakından görelim.

Mobil imza nedir?

Mobil imza, dijital ortamda hazırlanan dökümanların imzalanması için kullanılan bir sistemdir. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliği vardır. Bir grup sayısal veriden oluşan mobil imza hem kişinin belgeyi imzaladığını gösterir hem de belge üzerinde herhangi bir değişim yapılmadığını taahhüt eder.

Mobil imza hizmeti, GSM operatörleri tarafından sağlanır. Bu nedenle mobil imza hizmetini kullanabilmek için mobil imza uyumlu bir SIM kart sahibi olmalısınız. Böyle bir SIM kart aldıktan sonra operatöre göre değişen aylık servis ücretini ödeyerek mobil imza kullanmaya başlayabilirsiniz.

Mobil imza nasıl alınır?

Adım #1: Mobil imza hizmeti almak istediğiniz GSM operatörünün en yakın şubesine gidin.

Mobil imza hizmeti almak istediğiniz GSM operatörünün en yakın şubesine gidin. Adım #2: Nüfus cüzdanınız ile mobil imza başvurusu yapın.

Nüfus cüzdanınız ile mobil imza başvurusu yapın. Adım #3: Eğer kullanmakta olduğunuz kart uyumlu değilse mobil imza uyumlu bir SIM kart satın alın.

Eğer kullanmakta olduğunuz kart uyumlu değilse mobil imza uyumlu bir SIM kart satın alın. Adım #4: Mobil imza servis paketinizi seçin.

Mobil imza servis paketinizi seçin. Adım #5: Adınıza bir mobil imza atanacak.

Adınıza bir mobil imza atanacak. Adım #6: İşlem tamam.

Mobil imza hizmetini şu an için internet sitesinden alamıyorsunuz. Mutlaka nüfus cüzdanınızla beraber GSM operatörünün şubesine gitmelisiniz. Böyle olması çok daha iyi çünkü mobil imzanın hukuki geçerliliği ıslak imza ile aynı olduğu için yüz yüze görüşme yapmak çok daha güvenli olacaktır.

Mobil imza nasıl çalışıyor?

Kullanılan uygulama ve GSM operatörüne göre prosedür değişse de ilk olarak mobil imza kullanacağınız uygulamayı açıyor ve bilgilerinizi girerek imzala butonuna tıklıyorsunuz. Hem uygulamada hem de cep telefonunuzda bir kod karşınıza çıkıyor. Bu kodlar birbirini tutuyorsa onaylıyor ve mobil imza şifrenizi giriyorsunuz. Bu kadar basit.

Mobil imza hizmeti veren GSM operatörleri ve fiyatları:

Turkcell mobil imza hizmeti

Türk Telekom mobil imza hizmeti

Vodafone mobil imza hizmeti

Turkcell mobil imza hizmeti:

Turkcell, standart bir mobil imza hizmeti için kullanıcılarından aylık ortalama 10 TL ücret alıyor. Mobil imza uyumlu bir SIM kartınız yoksa bir de kart ücreti ödüyorsununuz. Mobil imza hizmetine ek olarak aldığınız hizmetler ücreti yükseltiyor. Turkcell mobil imza detaylarını buradan görebilirsiniz.

Türk Telekom mobil imza hizmeti:

Türk Telekom, standart bir mobil imza hizmeti için kullanıcılarından aylık 4.95 TL ücret alıyor. Mobil imza uyumlu bir SIM kartınız yoksa kart ücreti olarak 35 TL ve tek sefere mahsus 4 TL işlem bedeli ödüyorsununuz. Mobil imza hizmetinden yalnızca Türk Telekom faturalı hat sahipleri yararlanabiliyor. Türk Telekom mobil imza detaylarını buradan görebilirsiniz.

Vodafone mobil imza hizmeti:

Vodafone, standart bir mobil imza hizmeti için kullanıcılarından aylık 5 TL ücret alıyor. Mobil imza uyumlu bir SIM kartınız yoksa kart ücreti olarak 31 TL ödüyorsununuz. Mobil imza hizmetinden yalnızca Vodafone faturalı hat sahipleri yararlanabiliyor. Vodafone mobil imza detaylarını buradan görebilirsiniz.

Mobil imza nerelerde kullanılır?

e-Devlet Kapısı üzerinden ulaşabileceğiniz tüm uygulamalar

Elektronik Kamu Alımları Platformu

Kamu İhale Kurumu

Bakanlık uygulamaları

UYAP

e-Çevre izni

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu

Tüm özel ve kamu bankalarının internet bankacılığı hizmetleri

Kimler mobil imza kullanmalı?

Mobil imza herkes tarafından kullanılabilir. Özellikle resmi kurumlar ile sık sık görüşmeler yapan ve dijital dökümanlar üzerinden işlem yapan kişilerin mutlaka mobil imza kullanması öneriliyor. Yalnızca e-Devlet Kapısı’na ve internet bankacılığına kolay giriş yapmak için de mobil imza kullanabilirsiniz.

Dijital ortamda hazırlanan belgeleri ıslak imza niteliğinde imzalamanızı sağlayan mobil imza nedir, nasıl alınır, servis ücretleri nelerdir gibi merak edilen soruları yanıtladık ve konu hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik.