Geçtiğimiz hafta, 1 yıl kullanılmayan telefonun IMEI kaydının silineceği duyurulmuştu. Bugün tartışma yaratan kararın alınmasında etkisi olan MOBİSAD'ın Genel Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, Mobilfon isimli bir telefon şirketiyle sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz hafta ülkemizdeki telefon sahiplerini yakından ilgilendiren ve ülke çapında büyük tepki çeken bir gelişme yaşanmıştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Resmî Gazete’de yayımlanan kararı, 1 yıl kullanılmayan telefonların IMEI kaydının silineceğini göstermişti. Yani 1 yıl boyunca sinyal alınamayan bir telefonlar hatla birlikte kullanamayacaktı.

MOBİSAD (Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği), büyük tepki toplayan bu kararın alınmasında etkili olmuştu. Dernek, bu şekilde IMEI klonlamanın önüne geçileceğini söylüyordu. Tartışmalar devam ederken bugün MOBİSAD Genel Başkanı Mustafa Kemal Turnacı ile ilgili tartışma yaratan bir gelişme yaşandı. Turnacı’nın kurucu ortağı olduğu Mobilfon isimli şirketinin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Mobilfon tarafından IMEI kararı Resmî Gazete’de yayınlanmadan önce yapılan paylaşım

*Gönderiye ulaşamıyorsanız buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

MOBİSAD Genel Başkanı Mustafa Kemal Turnacı’nın yenilenmiş telefon şirketi Mobilfon, 19 Eylül tarihinde yaptığı gündeme taşındı. IMEI kararından birkaç hafta önce yapılan paylaşımda, kaydı silinecek telefonların Mobilfon’a satılabileceği ve kâra geçilebileceği gibi ifadeler yer alıyordu:

“Çekmecede duran cep telefonlarınızı vakit kaybetmeden Mobilfon’a değerinde ve güvenle satın, tamamen kullanılamaz hâle gelmeden önce kâra geçin.”

Hem gönderinin paylaşıldığı zaman hem de şirketin Turnacı'ya ait olması, kullanıcıların tepkisini çekti. IMEI kaydı süresini 1 yıla düşüren kararın, aslında 2022 yılında mecliste kabul edildiğini, yani bir süredir bilindiğini belirtmek gerek. Yaşananların ardından konuya ilişkin Turnacı’dan bir açıklama da geldiğini de ekleyelim.

MOBİSAD Başkanı Turnacı’nın açıklaması

Turnacı, tepkisini dile getiren bir hesaba yanıt verdi. Cevabında şu ifadeleri kullandı: "Yönetmelik 1 Kasım 2022 itibariyla meclisten geçmiştir. Bu tarz paylaşımlar 1 yıldır sektördeki firmalar tarafından yapılmaktadır. Ayrıca MOBİSAD içerisindeki ülkemizde lisans almış tüm firmaların üyesi olduğu, yenileme merkezlerini temsil eden komitemiz, ilgili alanlarda görüşlerini bildirmektedir. Etik değerler çerçevesinde bu komitede bulunmamaktayım. Bilginize..."

Gelen bazı tepkiler ise şu şekildeydi: