FDA'ye Göre Moderna Aşısı Beklentileri Karşılıyor

ABD merkezli Moderna şirketi tarafından geliştirilen aşıyla ilgili ABD Gıda ve İlaç Dairesi'den (FDA) bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Moderna aşısının beklentileri karşıladığı ifade edildi.

1 yıldır dünya gündemini meşgul eden koronavirüse karşı geliştirilmekte olan birçok aşı bulunuyor. Bu konuda umutların yüksek olduğu aşılardan bir tanesi de ABD'de geliştirilen Moderna aşısıydı.

Bugün, ABD merkezli Moderna şirketi tarafından geliştirilen aşıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından yapılan açıklamada Moderna aşısının beklentileri karşıladığı belirtildi. Aşının, 18 yaşın üstündeki yetişkinlerde herhangi bir sağlık sorunu olmadan etkili olduğu dile getirildi.

Moderna aşısının başarı oranı %94,1

Başarı oranı %94,1 olarak açıklanan Moderna aşısının çalışmalarında yer alan 30 kişinin ciddi koronavirüs vakası olduğu ve aşının bu vakaların tamamında etkili olduğu dile getirilmişti. Modern aşı ekibinin başındaki isim olan Dr. Tal Zaks, aşılarının son derece etkili olduğunu ve salgını yok etmede önemli rol oynamayı umduklarını dile getirdi.

Tabii aşı konusunda bağışık süresi de oldukça merak edilen noktalardan bir tanesi oluyor. New England Journal of Medicine dergisinde yer alan makaleye göre Moderna tarafından geliştirilen alı en az 3 ay boyunca bağışıklık kazandırabiliyor.

Ayrıca Moderna aşısının yan etkileri de Amerikan Tabipler Birliği uzmanları tarafından açıklanmıştı. Buna göre Moderna aşısı test gönüllerinde yan etkilerin dağılımı şöyle olmuştu:

Aşının ilk dozunda %2'lik kesimde aşı yapılan bölgede ağrı ve acı

İkinci dozda %9,7'lik kesimde yorgunluk,

%8,9'luk kesimde kas ağrısı

%5,2'sinde eklem ağrısı

%4,5'inde baş ağrısı görüldüğü açıklanmıştı.

Bu yan etkiler, ilk başta gözleri biraz korkutsa da uzmanlar tarafından yapılan açıklamada bu yan etkilerin zararsız olduğu belirtilmişti.