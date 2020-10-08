Oyun dünyasının en popüler dövüş oyunu serilerinden Mortal Kombat'ın son oyunu Mortal Kombat 11, çok yakında ikinci Kombat Paketi'ne kavuşacak ve yeni paket ile birlikte bir sinema efsanesi olan Rambo da oyuna eklenecek.

NetherRealm Studios’un Unreal Engine 3 motoru üzerine inşa ettiği aksiyon-dövüş oyunu Mortal Kombat 11, ikinci Kombat Paketi ile birlikte yepyeni karakterlere kavuşuyor. Ancak bu karakterler oyuncular için değil, oyun için ‘yeni’ olacak.

Mortal Kombat 11’in ikinci Kombat Paketi ile birlikte Sylvester Stallone’un ikonik film serilerinden Rambo’nun başrolünde yer alan John Rambo karakteri, Mortal Kombat hayranlarının kontrolüne geçiyor.

Rambo ile birlikte, 1993 yılında yayınlanan Mortal Kombat II’de tanışmış olduğumuz ve Prenses Kitana’nın kötü ikizi olan Mileena karakteri de Mortal Kombat 11 oyuncularının beğenisine sunuluyor.

Bununla birlikte Rain için de Mortal Kombat 11’in yeni karakteri desek abartmış olmayız. Zira Rain, rakiplerine çeşitli acılar yaşamak için yeni bir katar bıçağa sahip oluyor ve rakiplerini farklı bir diyara göndermek için sihir kullanabiliyor. NetherRealm'in hikaye ve seslendirme direktörü Dominic Cianciolo, Rain’in klasik hareketlerinin de yeniden tasarlandığını aktardı.

NetherRealm Studios’a göre Mortal Kombat 11’in ikinci Kombat Paketi ve orijinal oyun, ilk Kombat Paketi ve Aftermath genişleme paketini içeren Mortal Kombat 11: Ultimate, 17 Kasım’da oyunculara sunulacak. Bununla birlikte mevcut Mortal Kombat 11 sahiplerinin oyunlarını PlayStation 5 ve Xbox Series X’e ücretsiz bir şekilde yükseltebileceklerini de hatırlatalım.

Mortal Kombat 11 ikinci Kombat Paketi tanıtım videosu