Invincible evreninde tanıştığımız Omni-Man ile The Boys'tan tanıdığımız Homelander'ı Mortal Kombat oyununda dövüştürmek mümkün olacak. Peki, "kâğıt üstünde" benzer güçlere sahip olan bu iki karakter, ölümüne dövüşürse kazanan kim olur?

Webtekno Arena'nın tribünlerini dolduran seyirciler, tarihî bir dövüşe şahitlik etmeye hazır mısınız? Çizgi romanlardan ekranlara geçen iki büyük kötü kurdun ölümüne dövüşü için yerlerinizi alın! Invincible evreninden gelen korkutucu Viltrumate Omni-Man, The Boys evreninin psikopat karakteri Homelander'a karşı!

Uzun yıllar kendisini Dünya'nın koruyucusu olarak gösteren ancak asıl amacının Dünya'yı kendisine saklamak olduğunu öğrendiğimiz Omni-Man, Vaught'un en başarılı deneyi olan Homelander'a üstün gelebilecek mi? Yoksa Vaught, Viltrumluların bile başaramadığı bir şeyi başarıp üstün yıkım makinesini yaratmayı başardı mı? Daha fazla vakit kaybetmeden savaşçılarımızı ringe alalım!

Kırmızı köşede karizmatik sesiyle Omni-man!

Superman'ın gücüne sahip ama Deadpool kadar kana susamış canlılar olan Viltrumlular, kendi gezegenlerinde bile yaşamayı hak edenleri ölüm dövüşleri ile seçen ve gezegen üstüne gezegen istila eden bir ırk.

Çok dayanıklılar ve kuvvetliler. Kulakları biraz hassas olsa da başka net bir zayıflıkları gözükmüyor. Omni-Man'in çizgi romanlarda ve çizgi filmde kendisinin birkaç hafta içinde galaksiler arası mesafeyi rahatlıkla uçabildiğini gördük. Bir gezegenin de gerçek anlamda içinden geçen, Texas büyüklüğünde bir krateri parçalayabilen bir güçten bahsediyoruz.

Mavi köşede ise Vaught'un en büyük kahramanı Homelander!

Popüler çakma Superman'lar arasında en meşhurlardan biri, Seven olarak bilinen kahraman grubunun lideri Homelander. Laboratuvarda özel kahraman olması için yetiştirilen bebeklerden biri olan Homelander, teknik olarak gözlerinden lazerler çıkarabiliyor, çok yüksek seviyelerde çığlık atıyor, yüksek dayanıklılığa, hıza ve güce sahip.

Bir C4 patlamasında, patlayıcılar patlarken oradan kaçabilecek kadar hızlı, hidrojen bombalarına dayanabiliyor.

Gelelim dövüşün nasıl gerçekleşeceğine:

Seyircilerimizin güvenliği için milyonlarca kamera ile dövüşü boş bir cep evrende gerçekleştiriyoruz. Bu iki kahramanın dövüşünde savuracakları darbelerin bize çarpmasına gerek yok, birbirlerine çarptıklarında ortaya çıkan şok dalgası bile büyük yıkım yaratacaktır.

Dövüşün başlarında iki taraf da birbirine denk yumruklar ve son anda savuşturulan darbeler ile dövüşmeye başlayacaktır ancak iki karakterin buradaki düşünme şekilleri tamamen farklı olacaktır.

Omni-Man, rakibini tartmak için hareket ederken Homelander zaten neredeyse her dövüşünü bu şekilde kazandığı için basit saldırıları tercih edecektir. Sonrasında taktiğini ilk değiştiren ise Homelander olacaktır, zira Omni-Man basitçe biraz daha hızlı hareket etmeye başlaması ve kendi gücündeki rakiplerle de başa çıkabilmesiyle, dövüş becerisi konusunda rakibini buna zorlayacaktır.

Bu noktada mesafeyi korumak isteyen Homelander, gözlerinden çıkan lazerleri kullanmayı ve uçmayı tercih edecektir.

Homlander, uçmak için bir destek noktasından havalanmaya ihtiyaç duyuyor olsa da Omni-Man böyle bir gereksinim duymuyor ve havada da çok daha hızlı ve çevik. Bu yüzden havadaki dövüşte Homelander'a nereden geldiğini bile bilmediği birkaç sağlam yumruk vurmayı başaracaktır. Homelander, ses hızının 70 katı hıza çıkabiliyor olsa da hızı ışık hızını aşabilen bir düşmana karşı çok bir şansı yok.

Bu esnada Homelander'ın atacağı bir çığlık, yüksek seslere karşı çok da dayanıklı olmayan Viltrumluların zaafını açığa çıkaracaktır. Bu noktada Homelander sık sık çığlığını kullanmayı deneyecektir. Viltrumluların hızlı iyileşmesi nedeniyle etkisi ise sınırlı olacaktır.

Dövüşün bir sonraki aşamsında Omni-Man, ilk olarak Homelander'ı susturmaya karar verecektir. Bunun için de yapacağı şey rakibinin çenesini kırmak olacaktır. Rakibinizden 7 milyar kattan daha hızlıysanız bu çok da sorun teşkil etmez sonuçta. Sonrasında ise iş sahip oldukları kuvvete ve o kuvveti nasıl kullandıklarına gelecektir.

İşin renginin belli olduğu yer de işte burası. Omni-Man, Homelander'dan net şekilde daha güçlü. Homelander'ın tek şansı lazerleri ancak Omni-Man, Homelander'ın gözlerini oyacak kadar süre bu ışından zarar görmeden durabilir.

Sonuç olarak kazanan Omni-Man olacaktır, hem de çok büyük bir farkla.

Gezegenleri yok edebilen bir güçten bahsediyoruz. Homelander ise böyle bir güce sahip değil. Zaten iki serinin yaratıcıları da bu konuyu kendi aralarında konuştuklarında Omni-Man'in Homelander'ı paspas olarak kullanacağı konusunda hemfikir.