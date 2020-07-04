Cep Telefonunun Mucidi Motorola'nın Akılalmaz Tarihi

Motorola Inc 1928 yılında Paul Galvin tarafından kurulan ve 2011 yılında ikiye bölünmüş bir Amerikan şirketidir. Elektronik ve telekomünikasyon konusunda uzmanlaşmış şirket, Amerika Birleşik Devletleri’nde, Schaumburg'da bulunmaktadır.

Motorola, 4 Ocak 2011 tarihinde Motorola Solutions ve Motorola Mobility olmak üzere iki işletmeye ayrıldı. Motorola Mobility, Google tarafından 15 Ağustos 2011 tarihinde satın alındı. 3 Ocak 2014'te ise Lenovo'ya 2,91 milyar karşılığında satıldı.

Günümüzde Motorola’yı yalnızca akıllı telefon markası olarak biliyoruz, ancak işin aslı öyle değil. Yazımızın devamını okuduktan sonra ne demek istediğimizi çok daha iyi anlayacaksınız.

Motorola'nın ilk adımı, 1928:

Motorola, Paul V. ve Joseph E. Galvin kardeşlerin adını taşıyan Galvin Manufacturing Corporation adı ile 1 Kasım 1928’de kuruldu. İlk zamanlar yalnızca pille çalışan radyoların tamirini yapıyorlardı.

Motorola efsanesi şekilleniyor, 1930:

Motorola adı ilk olarak 1930'da, araba sahiplerinin en sevdikleri programların keyfini çıkarmasına imkan tanıyan kompakt bir araba radyosu olarak çıkış yaptı. Bu sebeple marka ismi de bu amaca uygun olmalıydı.

Araba ile hareket halinde müzik dinlemeyi marka haline getirme için betimlenmesi gereken şeyler az çok belliydi. "Motor" ile otomobili betimlenirken, "ola" ünlü müzik pikapları ‘’The Victorola’’ markasından esinlenildi ve 1930'da Motorola markası kullanılmaya başlandı.

Savaş dönemi Motorola, 1940:

II. Dünya Savaşı’nda Amerikan askerlerine yardımcı olmak için Motorola, kablosuz telsiz cihazı SCR-536'yı geliştirdi. Söz konusu cihaz, sadece 2 kilo ağırlık, su geçirmez göde ve açık zemindeki birkaç kilometrelik menzili ile savaş sırasında önemli bir rol oynadı.

Akabinde SRC-536’ya kıyasla çok daha ağır(15 kilodan fazla) ama çok uzun menzilli (32 kilometreye kadar) SRC-300 yine bu tarihte üretildi. SRC-300, "Telsiz" terimini popülerleştiren tarihi önemi olan bir modeldi.

Araba içerisinde telefon dönemi, 1946:

Motorola arabalara telefon yerleştirmeyi başarmış en kreatif markalardan biridir. Radyo yayınları alanında edindiği tecrübe ile Motorola, zamanın otomobillerine kurulan ilk radyo telefonlarının kullanımı için gerekli ekipmanı sunmaktadır.

Hala modern cep telefonlarından uzak olduğumuz bu dönemler, bu araç içi telefonlar çok daha hızlı ve daha verimli iletişimi sağlayarak, özellikle acil servislerin çalışmasını büyük ölçüde kolaylaştırmıştır.

İkonik logonun doğuşu, 1955:

Bu tarihte ilk defa Motorola’nın ikonik logosu ortaya çıktı, iki tepe ve iki kemerden oluşan ünlü “M”. Aynı zamanda, belirli bir kişiye radyo mesajı göndermek için kullanılan küçük bir taşınabilir cihaz olan Motorola Handie-Talkie radyo çağrı cihazı aynı sene açıklandı.

Motorola Handie-Talkie, özellikle hastanelerde, fabrikalarda ve diğer ofis binalarında iletişim için vazgeçilmez oldu. Motorola’nın öncü olduğu çağrı cihazları Amerika Birleşik Devletleri'nde 1990'lara kadar çok popüler kullanılmaya devam etti ve bugün hâlâ kullanılmaktadır.

Aya ilk yolculuk, 1969:

Motorola, astronotların ve ekiplerin, tarihi görevlerini güvenle yerine getirmesi için Apollo 11'in fantastik ay destanı görevinde, telekomünikasyon unsurlarının çoğunu sağladı.

20 Temmuz 1969'da Neil Armstrong Ay'a ilk kez ayak bastı ve efsanevi cümlesini söyledi: "Benim için küçük bir adım, ama insanlık için dev bir adım". Bu etkileyici cümle, Motorola tarafından geliştirilen ekipman ile milyarlarca insana ulaştı.

Motorola’dan devrim: Tarihin "ilk cep telefonu", 1973

O yıl, Motorola'daki mühendis Martin Cooper, DynaTAC'ın ilk prototipini sundu. Bu prototip aynı zamanda ilk cep telefonu olarak tarihte yerini aldı. Cooper’ın bu sunum sırasındaki ilk kablosuz çağrısı, Motorola’nın geleceği üzerinde uzun yıllar boyunca kalıcı bir izlenim bıraktı.

Dev uyanıyor, 1984:

DynaTAC 8000X isimli ilk cep telefonu sonunda çıktı! Bu olay, büyük bir teknolojik devrimin başlangıcı oldu. 4000 dolar fiyat etiketi ve sadece 30 dakikalık bir kullanım için 10 saatlik şarj gerektirmesi yine de Motorola’nın günümüz cep telefonların öncüsü olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Günümüzde bu özellikler size komik gelebilir ancak o zamanlar DynaTAC 8000X, özellikle dönemin iş adamları arasında çok popülerdi.

Sabit yenilikler, 1991:

Mobil iletişime her zamankinden daha fazla yatırım yapan Motorola, birkaç yıldır geliştirilmekte olan GSM standardına ilk prototip telefonu sundu. Motorola markası, bu dönemler herkesin erişmek istediği başarının sembolü haline geldi. Motorola ekipleri bu yeni beklentiyi karşılamak için hızla çalışmalara başladı.

Tarihi bir model doğdu, 1996:

Motorola, ilk kompakt cep telefonlarından biri olan StarTAC'ı piyasaya sürdü. Piyasaya çıktığında, dünyanın en küçük ve en hafif telefonu oldu (88 gram). StarTAC yaklaşık 60 milyon kişi tarafından tercih edildi. Birçok Hollywood filminde kullanıldı ve StarTAC adı Motorola'yı sektörde lider bir marka haline getirdi.

İnkar edilemez başarı, 2004:

Rakiplerinden bir adım önde olmaya kararlı olan Motorola, çoğu kişi tarafından otantik bir teknoloji mücevheri olarak kabul edilen RAZR V3'ü piyasaya sürdü. Cihazın kapak tasarımı, çift ekranı, dijital kamerası ve halihazırda bulunan Bluetooth bağlantısı ile açıkça markanın kreatif kalabilmek için çalışmalarına devam ettiği dönemlerdi. Bu olağanüstü model 130 milyondan fazla satış rakamı ile şirketin en büyük başarılarından biri haline geldi.

Yeni bir müsabaka, 2010:

Motorola, Flipout adında inanılmaz bir kare akıllı telefon sunarken, yeni nesil telefonların ve bilgisayar deneyiminin öneminin farkında olan Lenovo, ilk akıllı telefonunu piyasaya sürüyor.

“LePhone” olarak adlandırılan model saniyeler içinde fiziksel bir klavye eklenmesine izin veriyordu. Giderek daha talepkar bir piyasanın istek ve beklentilerine uyum sağlamaya çalışan Motorola buna benzer modeller ile tüketiciye göre şekillenmeye başlamıştı.

Moto X, 2013:

Mobil bölümün Google tarafından 2012'de satın alınmasının meyveleri olan Moto X, ilk adımlarını bu yıl attı. Uygun fiyatına rağmen iddialı ve üst düzey bir akıllı telefon olması güzeldi ancak Motorola’nın rakipleri artık çok daha güçlüydü.

Lenovo dönemi, 2014:

Lenovo, Motorola Mobility'yi Google'dan 2,91 milyar dolara satın aldığını duyurdu. Buna ek olarak, Lenovo Motorola'nın mobil terminallerinin aktivitesini kurtarırsa, satın alma işlemi aynı zamanda Amerikan şirketinin 2.000 patentine sahip olmasını sağlayacaktı.

Lenovo, 2015:

Motorola’nın zengin geçmişine ve değerlerine saygı göstermek Lenovo için hayati önem taşıyordu. Bu nedenle mevcut modeller, talepkar kullanıcıların gerçek ihtiyaçlarını karşılama fikri ile tasarlanmaya devam etti.

Moto RAZR dönemi, günümüz:

RAZR 2019'a geri döndü. Telefonunuzu etkili bir şekilde ikiye katlamanızı ve cebinize sığdırmanızı sağlayan tanıdık bir istiridye kabuğu tasarımını çoğu kişi tarafından ilgi çekti. Ancak dediğimiz gibi rakiplerinin sürekli artan gücü, Motorola’nın eski ihtişamlı günlerinin geride kalmasını sağladı.

Tarihi bir Amerikan şirketi olan Motorola, iki kuruluşa bölünene kadar sürekli iniş çıkışlar yaşadı. Mobil bölüm olan Motorola Mobility, hala ayakta kalmaya devam etse dahi şirket eski günlerini mumla arar halde gözüküyor.

Hayranları tarafından konsept tasarımları ile hep heyecan yaratan ve hep birden yeniden zirvede görecekmişiz hissiyatı veren ihtişamlı marka, umarız ki en kısa zamanda eski günlerine döner.