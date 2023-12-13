Motosiklet Satışlarına 6 Ay/6000 Kilometre Sınırı Getirildi

Resmî Gazete'de yayımlanan yeni bir kararla motosikletlere de 6 ay/6000 kilometre sınırı getirildi. Satın alınan sıfır motosiklet, 6 ay veya 6000 kilometre sınırı dolmadan el değiştiremeyecek.

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında, motosiklet sahibi vatandaşları ilgilendiren bir karar yayımlandı. Hükûmet, otomobiller için uyguladığı 6 ay/6.000 kilometre sınırını, motosikletler için de genişletti.

2022 yılında alınan bir karar ile satın alınan sıfır kilometre otomobiller için 6 ay/6000 km uygulaması getirildi. Yani vatandaş, aldığı aracı 6 ayı ya da 6000 km sınırını doldurmadan satamaz oldu. Resmî Gazete'de bugün yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, düzenlemeyi motosikletleri de kapsayacak şekilde genişletti.

Resmî Gazete'deki karar şöyle:

MADDE 1- 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iştigal edenler,” ibaresinden sonra gelmek üzere “motosiklet,” ibaresi eklenmiştir.



MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.



MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Hükûmet, böyle bir kararla sıfır otomobilin birkaç ay içerisinde daha yüksek bir fiyat karşılığında satılmasını engellemeyi amaçlamıştı. Açık konuşmak gerekirse düzenleme, etkili de oldu. Öte yandan; Ticaret Bakanı Ömer Bolat da geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Bugün yayımlanan karar ile motosiklet piyasasında da düzelme yaşanması çok olası.

Resmî Gazete'deki karara buradan ulaşılabilir.