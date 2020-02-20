Mount & Blade II: Bannerlord’un Türkiye Fiyatı Açıklandı

Mount & Blade II: Bannerlord için haberler son hızda gelmeye devam ediyor. Dün çıkış tarihi ve yurt dışı fiyatı açıklanan oyunun, bugün de Türkiye fiyatı açıklandı. 31 Mart'ta erken erişime açılacak oyun, ülkemizde nispeten uygun fiyata satışa sunulacak.

Dün, Mount & Blade II: Bannerlord’un çıkış tarihi ve yurt dışı fiyatı açıklanmıştı. Oyunun yurt dışı fiyatı, bölgelere göre 49.99 dolar, 49.99 euro ve 39.99 sterlin olarak belirlenmişti. Türkiye fiyatıyla ilgiliyse bir bilgi verilmemişti.

Asıl merak edilen Türkiye fiyatı bilgisi artık elimizde. TaleWorlds, yurt dışında 49.99 dolardan piyasaya sunacağı Bannerlord için Türkiye’de örnek olmasını umut ettiğimiz bir politika izleyerek, oyunun fiyatını 150 TL olarak açıkladı.

60 dolar fiyatla piyasaya çıkan büyük çaplı oyunlara 300 TL’nin üzerinde paralar verdiğimiz bugünlerde, dünya genelinde oyuncular tarafından beklenen ve 49.99 dolar üzerinden satılan bir oyuna 150 TL fiyatla ulaşabilecek olmak, bu topraklardan neden daha fazla oyun çıkması gerektiğini açıklar nitelikte.

Haberin çıkış kaynağı ise TaleWorlds Entertainment forumunda yer alan “Mount & Blade II: Bannerlord - Tartışma Konusu” isimli başlık altında, MArdA TaleWorlds - (Community Support) tarafından yazılan bir ileti. Söz konusu iletideki bilgiyi bizzat TaleWorlds yetkilileriyle iletişime geçerek doğruladık. Dolayısı ile oyunun Türkiye fiyatının kesin olarak 150 TL olduğunu söyleyebiliriz.

Verdikleri demeçlerde köklerine bağlı olduklarını belirten ekip, attıkları bu adımla bunu bir kez daha göstermiş oldu. 2010 yılında 29.99 dolar üzerinden çıkış yapan Warband oyununun Türkiye’de 30 TL fiyatla çıkış yapmasına karşın bu oyunda birebir fiyat çevirme uygulamasının yapılmamış olması sizi düşündürebilir. Bu durumun sebebi, muhtemelen 2010’dan bu yana artan döviz kuru.

Mount & Blade II: Bannerlord, Steam, Epic Games ve TaleWorlds’ün resmi sitesi üzerinden satın alınabilecek. Oyunun ön siparişe ne zaman açılacağıyla ilgili bir açıklama ise henüz yapılmadı.