İnanılmaz videolarıyla tanınan MrBeast, yine akılalmaz bir video fikrini daha hayata geçireceğini açıkladı.

Çılgın video fikirleriyle ünlenen ve YouTube'un en popüler içerik üreticilerinden biri olan MrBeast, yeni ve ilginç video fikrini açıkladı.

MrBeast, Noah Lyles ve Rai Benjamin ile Beyond the Records podcast'inde yeni video fikrinin detaylarına indi. 26 yaşındaki ünlü isim, yeni videoda özel bir jet ve yeni mezun iki pilotu içeren yüksek riskli bir meydan okumanın yer alacağını belirtti.

İki pilot 100 gün boyunca özel jette yaşayacak

Bu meydan okumada yeni mezun pilotlar 100 gün boyunca özel jetin içerisinden bir an olsun çıkmayacaklar ve eğer meydan okumayı başarılı bir şekilde tamamlarlarsa özel jet onların olacak. Jetin özelliklerinden de bahseden MrBeast, jetin bir Hawker 2000 olduğunu belirtti.

MrBeast 100 günlük süre boyunca pilotların sınırsız yakıta sahip olacaklarını ve dünyanın herhangi bir yerine inip ihtiyaçları için kargoları teslim alabileceklerini söyledi ancak pilotlar jetten bir an olsun ayrılmayacaklar ve sadece kapıyı açmalarına izin olacak.

Mısır piramitlerinde gizli tüneller arayacak

MrBeast ayrıca gelecekteki bir video fikrine daha değindi. Belirttiğine göre Mısır piramitlerinde geçecek olan bir diğer yeni video fikrinde Mısır hükûmetiyle ortak bir şekilde çalışılacak ve piramitler 100 saatten uzun süreliğine kiralanacak.

Bu süreçte hükûmet, MrBeast'e video için piramitlerin her yerine gitme olanağı sağlayacak ve MrBeast gizli oda ve tüneller arayacak.

Peki siz MrBeast'in yeni video fikirleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.