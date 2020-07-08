MSI tarafından da doğrulanan olaya göre MSI CEO'su, şirketin genel merkezinde bir binadan düşerek hayatını kaybetti. Tayvan medyasına göre CEO, olayda 7. kattan düştü ve şirketin otoparkında cansız halde bulundu.

Geçtiğimiz yılın nisan ayında tayvanlı oyuncu odaklı bilgisayar donanımları üreticisi MSI’da CEO’luk pozisyonuna ve başkanlığa getirilen Sheng-Chang Chiang, şirketin genel merkezinde yaşanan bir olayda 7. kattan düşerek 56 yaşında hayatını kaybetti. 20 yılı aşkın süredir MSI’ın bir parçası olan ve son bir yıldır da şirkete liderlik eden Chiang’ın ölümü, MSI tarafından da doğrulandı.

MSI, Sheng-Chang Chiang için yaptığı açıklamada, “20 yılı aşkın süredir şirketin bir parçasıydı, şirkete olağanüstü katkılarda bulundu ve meslektaşları tarafından takdir edildi.” ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti;

“Mr. Chiang, MSI ailesi için saygın bir liderdi ve markanın elde ettiği başarılarda en büyük yardımcılardan biri oldu. Hepimiz aldığımız kötü haber için derin bir üzüntü duyuyoruz ve Bay Chiang için yas tutuyoruz. O, tüm ekip tarafından derinden özlenecek.”

MSI tarafından yapılan açıklamada olayın nasıl gerçekleştiğine dair herhangi bir detay paylaşılmadı. Buna karşın Tayvan medyasında yer alan haberlere göre MSI CEO’su, genel merkezdeki bir binanın 7. katından düştükten sonra otoparkta bulundu. Chiang, derhal hastaneye kaldırılsa da olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Polis söz konusu olay ile ilgili bir soruşturma başlatmış durumda ancak henüz ne resmi yetkililer ne de Chiang’ın ailesi olayla ilgili bir açıklamada bulunmuş değil. Webtekno olarak hem MSI çalışanlarına hem de MSI kullanıcılarına baş sağlığı diliyoruz.