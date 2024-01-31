Son yıllarda gittikçe büyüyen el konsolu oyuncu bilgisayarları pazarına sağlam bir giriş yapması beklenen MSI Claw serisinin fiyatları belli oldu.

Oyuncu bilgisayarları pazarında büyük ilgi gören MSI, son yıllarda gittikçe daha çok kişi tarafından tercih edilen elde taşınabilir oyun cihazları alanına kayıtsız kalamamış ve MSI Claw adlı konsollarını duyurmuştu. MSI'ın ABD sitesinde konsolların listelenmeye başladığı ortaya çıktı.

Firmanın sitesinde yer alan açıklamaya göre bu cihazların tasarımında, toplanan binlerce veri örneği ile oyuncuların en rahat edebilecekleri ve en net kullanım gerçekleştirebilecekleri şekilde ergonomik bir tasarım geliştirildi. Ayrıca MSI Claw, sezgisel bir kullanım da sunacak.

MSI Claw, rakiplerinden daha yüksek bir fiyat etiketiyle gelecek

MSI Claw, Windows 11 işletim sistemiyle gelecek ve konsolun farklı işlemcilere ve depolama alanlarına sahip üç versiyonu bulunacak. En ucuz modelin fiyatı 699,99 dolar olacak. MSI Claw, ASUS ROG gibi rakiplerinden daha pahalı bir cihaz olarak göze çarpıyor. En ucuz model olan 699,99 dolarlık model bile ASUS ROG ve Steam Deck'ten 50 dolar daha pahalı.

Ayrıca 1 TB'lık model, en pahalı ASUS ROG Ally ve Lenovo Legion Go modellerinden 100 dolar daha yüksek bir fiyat etiketine sahip. Öte yandan bu cihazın, Intel Meteor Lake işlemci kullanan ilk konsol olduğunu da göz önüne almakta fayda var.

MSI Claw el bilgisayarlarının fiyatları ve özellikleri