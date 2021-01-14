CES 2021'de sahne alan MSI, 7.000 MB/sn okuma 6900 MB/sn yazma hızına sahip oyuncu SSD'leri geliştirdiğini duyurdu. Söz konusu SSD modellerinin ne zaman tanıtılacağı ise henüz bilinmiyor.

Popüler oyuncu ekipmanları ve donanımları üreticisi MSI, CES 2021’de gerçekleştirdiği sunum ile oyuncuların yüzünü güldürmeye başladı. Yapılan açıklamalara göre yakında, 7.000 MB/sn okuma 6.900 MB/sn yazma hızlarına sahip PCIe 4.0 NVMe sürücülere sahip MSI SSD’ler ile oyun deneyimini iyileştirebilmek mümkün olacak.

Şu an için yalnızca MSI’ın SSD geliştirdiğini ve kendi markası altında üretim yaparak piyasaya süreceğini biliyoruz. Ayrıca bu oyuncu odaklı SSD’lerin 4 TB’a varan depolama kapasitesiyle geleceği de biliniyor. Peki MSI SSD’lerden tam olarak ne beklememiz gerekiyor?

MSI SSD'ler TLC depolama birimi ve özel bir soğutucu sistem ile gelecek

Yukarıda da belirttiğimiz gibi MSI, genel tüketicilere hitap eden değil, oyuncuların ihtiyaçlarına odaklanan SSD’ler üretecek. Dolayısı ile özel optimizasyonlara sahip, gecikme sürelerini düşüren uygun fiyatlı SSD modelleri ile karşılaşmamız olası. Elbetteki buradaki “uygun fiyat” ibaresi, oyuncuların maddi durumlarını değil rakiplerin fiyat etiketini baz alıyor.

Şu ana kadar elimizdeki bilgiler, MSI SSD’lerin TLC flash depolama birimi kullanacakları ve özel bir soğutucuya sahip olacaklarından ibaret. Bol bol metal soğutma borularına sahip RGB aydınlatmalı bir tasarım ile karşılaşmamız da son derece olası. Bir başka deyiş ile MSI SSD’ler, siyah bir kutu şeklinde görünmekten ziyade ejderha logosuna yaraşır derecede “havalı” görünecek. Yine de MSI’ın karşımıza nasıl bir SSD ile çıkacağını görmek için şirketin yeni açıklamalarını beklememiz gerekiyor.