Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bir televizyon programında yaptığı açıklamada dünyadan gelen verilerin gözlerini korkuttuğunu açıkladı. Ceyhan, İsviçre'de 0-9 yaş grubundaki vaka sayısının mutant virüsle %132 oranında arttığını belirtti.

Koronavirüs, bir yılı aşkın süredir ülkemizde hayatımızı büyük oranda etkilemeye devam ederken son günlerde vaka sayılarında yaşanan artış yine bir korkuya neden oldu. Bunun yanı sıra dünya genelinde açıklanan veriler, koronavirüsün en az önem verdiğimiz yaş gruplarında da görülmeye başladığını gösterdi. Bu tabloya dair bir yorum, Prof. Dr. Mehmet Ceylan'dan geldi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Uzmanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bugüne kadar güvenli kesim olarak görülen 0-9 yaş grubu çocuklar ve gebelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Mutant virüs, 0-9 yaş arasını hedef alıyor:

Ankara Masası TV programına katılan Prof. Dr. Ceyhan, bir taraftan eğitimin yürütülmeye çalıştığı şu zamanda İngiltere, İtalya, Fransa, ABD ve İsveç'ten gelen veriler nedeniyle gözlerinin korktuğunu açıkladı. Bu veriler, mutant virüsün daha çok 0-9 yaş arasındaki çocukları etkilediğine işaret ediyordu. Ceyhan, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Şimdi 0-9 yaş grubu en az bulaştıracak ve kendileri en etkilenecek grup diye düşünürken, o yüzden de önce kreşler, okul öncesi sınıflar açılırken… Şimdi birden bire bu tablonun ortaya çıkması, bu yaş grubunun da gerek kendi sağlıkları açısından gerek evlerindeki riskli insanlar açısından önemli olduğu ortaya çıktı."

10-20 yaş arasında da büyük risk var:

Prof. Dr. Ceyhan, İsviçre'de 0-9 yaş arasındaki vaka sayılarının mutant virüsün yayılmasıyla %132 arttığını, bu yaş grubunuysa ikinci sırada 10-20 yaş grubunun izlediğini ifade etti. Ayrıca yeni gebe kadınlarla ilgili bazı bilgilerin de gelmeye başladığını, buraya da dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Çocuğunu okula gönderen ailelereyse şu şekilde bir uyarıda bulundu:

"Yani mutasyon virüs de böyle bir davranış değişikliği getiriyorsa önceden korunmada en az önem verdiğimiz grupları en çok korumamız gerektiği ortaya çıkacak. O yüzden okullarda elden geldiğince bazı tedbirler falan alınıyor ama ailelerin de çocukları eve geldiklerinde evlerinde riskli bir kişi varsa örneğin kalp hastası, kanser hastası, bağışıklık eksikliği olan, yaşı yüksek bir kişi varsa, çocukları onlarla maskesiz ve mesafesiz temas ettirmemeye çalışmaları lazım."