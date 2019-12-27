n11.com’dan Kullanıcı Verilerinin Çalındığı Açıklandı

Türkiye’nin en büyük e-ticaret sitelerinden biri olan n11.com, büyük bir veri ihlaliyle karşı karşıya. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından yapılan açıklamada, 832 kullanıcının e-posta adresi ve kişisel verileri ele geçirildiğini duyurdu.

Türk kullanıcıların en fazla tercih ettiği online perakende platformlarından n11.com, yüzlerce kullanıcısının kişisel bilgilerinin çalındığı bir veri ihlali yaşadı. Konuya ilişkin resmi internet sitesinden yazılı bir açıklama yayınlayan Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), kişisel verilerin kanunsuz yollarla başkaları tarafından ele geçirilmesi halinde, ilgili kurumunun bunu en kısa sürede kendilerine bildirmesi gerektiğini ifade etti.

KVKK tarafından yapılan açıklamada, n11.com’un sahibi Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş’nin kuruma gönderdiği 20 Aralık tarihli yazıya yer verildi. Buna göre şirket ile bağlantısı olmayan üçüncü kişiler tarafından 832 adet n11.com üyesine ait e-posta adresleri, internet ortamında ele geçirildi. Söz konusu e-posta adresleri kullanılarak şifre deneme yoluyla üyelerin n11.com hesaplarına giriş yapıldığı; ihlalden etkilenen kişisel verilerin kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilgileri olduğu ifade edildi.

KVKK, N11.com'dan kullanıcı bilgilerinin çalındığını açıkladı

Söz konusu yazıda, veri ihlalinin 17.12.2019 tarihinde gerçekleştiği ve aynı gün tespit edildiği belirtildi. Konu ile ilgili araştırmaların devam ettiği bilgisini paylaşan şirket, kullanıcıların veri ihlaliyle ilgili olarak [email protected] adresinden bilgi alabileceklerini ifade etti.

KVKK, kurumun 26.12.2019 tarih ve 2019/401 sayılı kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun internet sayfasında ilan edilmesine karar verildiğini açıkladı. Eğer n11.com’da hesabınız bulunuyorsa, yukarıdaki adres üzerinden bilgi almanızda fayda var. Konuya ilişkin yeni gelişmeler yaşandığı takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.