Cüzdana sığacak kadar küçük olan NanoPhone, hafif ve taşınabilir yapısıyla günlük kullanıma uygun bir telefon olarak tanıtıldı.

Eğer "Telefon alayım ama cebime değil, bozuk para cebine sığsın" diyorsanız, işte karşımızda NanoPhone. Aşırı küçük ama işlev olarak tam teşekküllü olan bu minik telefon, 4G bağlantısı ve çift SIM desteğiyle geliyor. Büyük telefonlardan bunalan ve değişiklik arayanlara ilaç gibi.

Boyut olarak aşırı küçük ama işlevsellik açısından tam donanımlı olduğu belirtilen bu minik telefon, temel akıllı telefon özelliklerine sahip. İşte detaylar!

Küçük boyut, tam donanım

NanoPhone, 3.5 inç uzunluğunda ve 1.8 inç genişliğinde bir kasayla geliyor. 80 gram ağırlığında olan telefonun, cepte veya küçük bir çantada rahatça taşınabileceği ifade edildi. Cihazın Android 10 işletim sistemiyle çalıştığı ve 4G ile Wi-Fi bağlantısını desteklediği aktarıldı. Ön ve arka kameralarla donatılan NanoPhone'un, görüntülü görüşme yapma ve fotoğraf çekme imkânı sunduğu belirtildi. Aynı zamanda microSD kart yuvası sayesinde depolama alanının artırılabildiği paylaşıldı.

Telefonun kompakt tasarımına rağmen günlük kullanıma uygun olduğu ifade edildi. Çift SIM desteğine sahip olan cihazın, iş ve kişisel hatları aynı telefonda kullanma imkânı sunduğu aktarıldı. Aynı zamanda uluslararası seyahatlerde SIM kart değiştirerek yüksek dolaşım ücretlerinden kaçınma avantajı sağladığı belirtildi.

NanoPhone'un, hem ana telefon olarak hem de yedek cihaz olarak kullanılabileceği ifade edildi. Hafif ve kompakt yapısı sayesinde çantada, torpido gözünde veya küçük bir bölmede kolayca saklanabildiği aktarıldı. NanoPhone'un fiyat bilgisi ise 89.97 dolar olarak belirtildi.