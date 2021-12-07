NASA'nın Yeni Astronot Adaylarında 'Adanalı Astronot' Var

NASA, geçtiğimiz gün 23. Astronot Grubu'nu açıkladı ve iki yıllık eğitimin ardından başarılı olmaları durumunda astronot olacak kişileri belirledi. 10 kişilik astronot adayı grubunda Adana'da doğan Deniz Burnham da yer aldı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), farklı alanlarda uzmanlaşmış kişilerden oluşan ve uzayda görev yapmaya aday olan 23. Astronot Grubu’nu geçtiğimiz gün duyurdu. 6 erkek ve 4 kadın olmak üzere toplam 10 astronot adayından oluşan grubun 2022 yılı içinde göreve başlayacağı belirtilirken astronot adaylarından birisi özellikle biz Türklerin ilgisini çekti.

Bu astronot adayı, Deniz Melissa Burnham idi. İlk isminden de anlaşılabileceği üzere Deniz’in Türkiye ile önemli bir bağlantısı bulunuyor: Kendisi bir Türk değil, Türk ebeveyne sahip de değil. Ancak Amerika Birleşik Devletleri’nin aktif olarak kullandığı, Adana’da bulunan İncirlik Hava Üssü’nde dünyaya geldi. Ordu mensubu ebeveynleri tarafından yetiştirilen Deniz, ebeveynlerinin görevleri nedeniyle Türkiye dâhil pek çok konumda yaşadı.

Peki, ‘Adanalı astronotun’ uzmanlık alanı neydi?

NASA, her astronot grubunu genellikle pilotlar, mühendisler ve bilim insanlarından oluşan bir ekip olarak topluyor. Geçtiğimiz gün açıklanan astronot grubunda astronot adaylığına seçilen Deniz Burnham ise 2007 yılında Kaliforniya Üniversitesi’nden kimya mühendisi olarak mezun oldu. Ardından 2017’de Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde mekanik mühendisliği doktorasını tamamladı. Yüksek lisansını yaptığı süre boyuncaysa NASA’nın Silikon Vadisi’ndeki Ames Araştırma Merkezi’nde stajyer olarak görev aldı.

Özel pilot olarak helikopter, uçak ve paramotor gibi araçları kullanmayı seven Deniz, güncel olarak ABD Donanması İhtiyat Teşkilatı’nda görev yapıyor. Kendisi, bundan önceyse 10 yılı aşkın süre boyunca ABD ve Kanada civarında pek çok noktada açık deniz petrol sondaj operasyonları gerçekleştirdi. Deniz Burnham’ın astronot adaylığındaki unvanı da ‘Sondaj mühendisi’ oldu.

Ekibin diğer üyelerini de tanıyalım:

Sondaj mühendisi Deniz Burnham’ın yanı sıra ekipte yer alan diğer 9 astronot adayı ve unvanları şu şekilde açıklandı:

Nichole Ayers – Hava Kuvvetleri Pilotu

Marcos Berrios – Hava Kuvvetleri Test Helikopter Pilotu

Christina Birch: Biyomühendis, Team USA Pist Bisikletçisi (Ulusal takım)

Luke Delaney: NASA Langley Araştırma Pilotu

Andre Douglas: Uzay Sistemleri Mühendisi

Jack Hathaway: Donanma Test Pilotu

Anil Menon: Tıp Direktörü, SpaceX

Christopher Williams: Tıbbi Fizikçi

Jessica Wittner: Araştırma Mühendisi

10 kişiden oluşan 23. NASA Astronot Grubu, Ocak 2022’de iki yıllık astronot eğitimlerini tamamlamak üzere eğitime başlayacak.