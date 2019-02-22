NASA, Ay'da Su Üretmenin Formülünü Buldu

Ay'da bir kolonileşmenin önüne geçen yegane sorun çözülmek üzere. NASA, artık Ay'da su üretebileceklerini açıkladı.

Bildiğiniz gibi neredeyse yarım yüz yıldır insanoğlu dünya dışında bir gezegende veya uyduda kolonileşmenin planlarını yapıyor. Belki bugün değil ama bir gün bunu yapmak bir lüksten ziyade ihtiyaç halini dahi alabilir.

Ancak bugüne kadar keşfettiğimiz veya ulaşabildiğimiz hiçbir gezegen tarıma elverişli değildi. Bununla birlikte insanoğlunun en temel ihtiyacı olan su bulunmuyordu. NASA, bu soruna bir çözüm üretmiş gibi görünüyor.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) uzmanları, güneş rüzgarlarındaki hidrojenle yüzeydeki atmosferi birleştirerek su üretmeyi düşünüyor. NASA, bu konuyla alakalı bir de simülasyon yayınladı.

Her ne kadar fikir mantıklı olsa da şimdilik sadece teori aşamasında. Daha önce de NASA fizikçisi William Farrell, her kayanın güneş ışınlarına maruz kaldıktan sonra su üretme potansiyeline sahip olduğunu açıklamıştı.