NASA'dan 11 Nefes Kesici Astronot Fotoğrafı

Arşivleri muhteşem fotoğraflarla dolu olan NASA, bu fotoğrafları da sık sık bizimle paylaşıyor.

Uzay araştırmalarının önde gelen kurumu NASA, bizler için pek çok fotoğraf ve video paylaşıyor. Bu fotoğraflardan 11 tanesini derledik.

Benimle Uzay Yürüyüşüne Çık

Uzay yürüyüşleri, uzay araçlarının güvenliği dışında yapılan aktivitelere verilen isim. Resmi adı araç dışı aktivite olan bu görevler, büyük cesaret gerektiriyor.

Fotoğrafta yer alan Robert L. Stewart, STS-41-B görevinde, kabinden birkaç metre uzakta süzülüyor.

1965 yılındaki Gemini 4 görevinden bu yana uzaya çıkan astronotlar, yanlarında pek çok muhteşem görüntüyle geri döndüler.

İkonik Buzz Aldrin

Buzz Aldrin'in Ay yüzeyinde çekilmiş bu fotoğrafı, Apollo 11 arşivlerindeki en bilinen fotoğraf. Aldrin, 20 Temmuz 1969'da ekip arkadaşı Neil Armstrong ile beraber Ay yüzeyinde yürüyüş yapmıştı. Fotoğrafta, ay yüzeyinde bıraktıkları ayak izleri ve "Kartal" modülü görünüyor. Miğferden yansıyan görüntüdeki kişi ise Neil Armstrong.

Buzz Çantasını Taşırken

Buzz Aldrin, bu karede uzayın sonsuz karanlığının önünde fotoğraflanmış. Tatile çıkmış gibi görünmesine rağmen elindeki cihazlardan birisi sismik aktiviteleri ölçen, diğeri de lazer menzil reflektörü olan iki bilimsel alet.

Uzayda Yürüyen İlk Amerikalı

1965 yılında Edward H. White II tarafından gerçekleştirilen bu uzay yürüyüşü, Amerikan tarihinde bir ilkti. Güneş ışınlarına karşı koruma sağlaması için altın kaplama kordona ve kask siperliğine sahip olan astronotun bu fotoğrafı, tarihi bir anı ölümsüzleştirmiş.

Kathryn D. Sullivan'ın Tarihi Uzay Yürüyüşü

STS 41-G kodlu görevde çekilen bu kare de tarihi bir ana tanıklık ediyor. Kathryn D. Sullivan, uzay yürüyüşü yapan ilk Amerikan kadını olarak tarihe geçtiğinde takvimler 11 Ekim 1984'ü gösteriyordu.

Görev esnasında antende yaşanan sorunlardan dolayı hedeflenenin ancak beşte biri kadar bilimsel veri toplanabilmişti.

Muhteşem Bruce McCandless'in Yalnız Uçuşu

Bruce McCandless'ın dünyanın üzerinde, sonsuz karanlığı arkasına alarak çekildiği bu fotoğraf, dünyanın ilk bağlantısız uzay yürüyüşünde çekilmiş. Daha önce astronotlar mekiğe bağlı olarak uzay yürüyüşü gerçekleştiriyordu. Challenger faciası sonrası kullanımdan kaldırılan, nitrojen gazı kullanarak hareket edebilmeyi sağlayan İnsanlı Manevra Birimi'ni kullanan McCandless, 97 metreye kadar gitmeyi başarmıştı.

Mark Lee'nin Dehşet

Verici Deneyi

Bulutların 250 kilometre kadar üstünde süzülen bu adam, Mark Lee. İnsanlı Manevra Birimleri emekli edilince geliştirilen SAFER adlı sistemi test ediyor. SAFER sisteminde bulunan küçük roketler, astronotların kazara istasyonla bağlantılarının kesilmesi sonucunda kendilerini kurtarabilmelerini sağlıyor.

Uluslararası Uzay

İstasyonu Kurmak Kolay İş Değil

2007 yılında çekilen bu fotoğrafta görülen Michael E. Lopez, dünyanın en uzun süre uzay yürüyüşü yapan insanı. Toplam süresi 67 saat 40 dakika. Döneminin en uzun uçuşuna imza atıp 215 gün boyunca uzayda kalan Expedition 14 görevine liderlik etmişti.

Bugün Uzayda Çalışıyorum Canım

Her an tutunduğu yeri bırakıp gezegene doğru serbest düşüşe başlayacakmış gibi duran bu adam, Ricky Arnold. 2018 Haziran'ında çekilen bu fotoğraf, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan. Bu uzay yürüyüşünde Arnold ve Komutan Drew Feustel UUI'ye daha iyi görüntü sağlayan kameralar takmıştı. Böylece ticari uzay araçları olan SpaceX Crew Dragon ve Boeing Starliner yolculuklarına başladığında daha iyi görüntü alınması planlanıyor.

,Komutan Feustel

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dışarı Sarkarken

Uzay fotoğraflarının en ilginç yanı, yer çekimi olmadığı gerçeğini kullanan astronotların inanılmaz poz zenginlikleri. Bu astronot istasyona mı tutunuyor, istasyonu mu itiyor belli değil mesela. Şaka bir yana yaptığı iş oldukça önemliydi, zira tamir ettiği modülde oksijen üreten ve atık suyu arındıran cihazlar var. Bir de tuvalet.

Selfie'de Çıtayı Arşa Çıkartmak

Ricky Arnold'un çektiği bu fotoğraf, bütün dünyanın grup fotoğrafında olduğu ilk selfie olabilir. Instagram'a koysa da hepimiz kendimizi etiketlesek keşke.