NASA, Dünya'nın Sonuna Dair Tahminlerini Açıkladı

Dünya'nın nasıl oluştuğuna dair teoriler hala tartışılmaya devam ederken NASA'daki bilim insanları, mavi gezegenin sonuna dair bir teori ürettiler. Bu fikre göre, gezegenimizdeki yaşam Dünya'nın tamamen donması ile son bulacak.

NASA, bir yandan uzay çalışmalarına hızla devam ederken öte yandan çalışmalar esnasında elde ettiği veriler ile Dünya'nın ve evrenin sonuna dair tahminler yürütüyor. Uzay ajansının Dünya üzerinde yaşamın nasıl sonlanacağına dair son tahmini ise oldukça gerçekçi bir tahmin olarak değerlendiriliyor.

Evrenin gelişimi NASA tarafından, gezegenler arası çekim gücü ile evrenin genişleme hızı arasındaki mücadelenin bir sonucu olarak tanımlanıyor. Evrenin genişlediği, bilimsel olarak ispat edilmiş bir gerçek ancak yer çekimi ve diğer gezegenler arası oluşan çekim, bu genişlemeden negatif olarak etkilenmiyor. Yapılan son araştırmalara göre ise gelecekte evrenin yoğunluğu oldukça artacak. Bu yoğunluk artışı, hızla genişlemeye sebep olacak ve çekim kuvveti ile olan mücadelenin kazanan tarafı olacak.

Evren içerisindeki madde yoğunluğuna sebep olan etmenin karanlık enerji olduğu söyleniyor. NASA tarafından yapılan gözlemlerde, çok uzaktaki bir süpernovada meydana gelen değişimlerin, evrenin genişlemesinin hızlanması sonucunda oluştuğu ifade ediliyor. Karanlık enerjinin artmasının neden olduğu bu durum, gelecekte hızla devam ederse çekim kuvvetine karşı üstünlük sağlayacak ve gezegenler adeta birbirlerinden koparak uzaklaşacak. Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi ise Dünya'yı Güneş'ten çok uzakta, soğuk ve karanlık bir halde bırakacak. NASA'da görevli bilim insanları bu ihtimalin gerçekliğinin yüksek olduğunu ifade ederken gezegenimizdeki yaşama son verecek olan etmenin 'dondurucu soğuklar' olabileceğini söylüyorlar.