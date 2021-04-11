Mars Helikopteri Ingenuity'nin İlk Test Uçuşu Ertelendi

NASA'nın Mars semalarında uçurmaya hazırlandığı Ingenuity isimli minik helikopterinin ilk test uçuşunun bugün gerçekleşmesi bekleniyordu. Ancak test uçuşu, helikopterin rotor kanatlarının test edilmesi sırasında ortaya çıkan bir aksaklık nedeniyle ertelendi.

NASA'nın Mars'ta yaşam izleri arayacak aracı Perseverance, geçtiğimiz Şubat ayında Kızıl Gezegen'e iniş yaparak ilk görüntüleri göndermeye başlamıştı. Bünyesinde 23 kamera, çok sayıda sensör ve çeşitli bilimsel çalışmalar için özel olarak geliştirilmiş ekipmanlar bulunduran Perseverance aracı ile birlikte Mars'a gönderilen bir diğer önemli araç ise Ingenuity isimli minik helikopterdi.

Ingenuity, Perseverance ile birleşik halde Mars'a iniş yaptıktan sonra uzunca süre araca bağlı olarak sabit kaldı ve ilk test uçuşu için gerekli testler yapıldı. Ingenuity, gerçekleşecek uçuş için geçtiğimiz hafta Perseverance'den ayrılarak Mars yüzeyine yerleştirilmişti. Test uçuşunun ise bugün gerçekleşmesi bekleniyordu.

Test uçuşu önümüzdeki haftaya ertelendi:

Yaklaşık 1,8 kilogram ağırlığında oldukça küçük bir araç olan Ingenuity, her ne kadar Mars koşulları göz önünde bulundurularak NASA'lı mühendisler tarafından özel olarak hazırlanmış olsa da oldukça hassas bir araç. Bu da NASA'nın aracı havalandırmadan önce tüm verileri detaylı bir şekilde incelemesine sebep oluyor. NASA, araca zarar verip görevi riske atacak adımlar atmaktan çekiniyor.

Tam da bu sebeple test uçuşundan önce helikopterin rotor kanatlarında yapılan testler sırasında yaşanan bir aksaklık, test uçuşunun da ertelenmesine sebep oldu. Helikopterin havalanıp 30 saniye boyunca havada kalacağı ve ardından tekrar yüzeye ineceği ilk test uçuşu, en erken 14 Nisan günü olmak üzere önümüzdeki haftaya ertelendi. Araç, test uçuşu esnasında havada kaldığı süre boyunca zemine göre konumunu belirlemek için sensörlerinden gelen verileri kullanarak kendini otonom bir şekilde kontrol edecek.