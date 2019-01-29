NASA Uydusu, Siklona Etki Eden Rüzgar Makaslarını Yakaladı

Amerika kıtasının başı kasırgalarla dertte iken Asya ve Avustralya kıtalarının da başı Tropikal Siklonlar ile dertte. NASA uydusunun tespit ettiği Riley Tropikal Siklonu'na rüzgar makaslamalarının etki ettiği görülüyor.

NASA’nın Aqua uydusunun kaydettiği görüntülerde Güney Hint Okyanusu’ndaki rüzgar makaslama etkisinin Riley Tropikal Siklonu üzerindeki etkisi görülüyor. Genellikle okyanuslar üzerinde oluşan, oluştukları bölgeye göre adlandırılan siklonlar, okyanus suyu sıcaklığının 27 derece üzerinde olduğu zamanlarda oluşur. Rüzgar makası veya rüzgar makaslaması ise rüzgarın yönünde ve hızında, hem yatay hem de düşey düzlemde oluşabilen görece kısa mesafede meydana gelen değişikliklerdir. 29 Ocak 2019 tarihinde, NASA’nın Aqua uydusu, Riley Tropik Siklonu’nu Batı Avustralya’nın batısında görüntüledi. Doğulu rüzgarlar bulutları ve fırtınaları merkezin batısına itti. 29 Ocak 2019 tarihinde UTC 09:00’da, 19.4 derece güney enlemi ve 105.8 derece doğu boylamında, Learmonth, Avustralya’nın yaklaşık 475 deniz mili (879 km) batısında bulunuyor. Riley batı-güneybatı yönüne doğru ilerliyor. Devam eden rüzgarların maksimum hızı 35 knot (40 km). İLGİLİ HABER Rüzgar Türbinlerindeki Kanatların Aşınma Sorunu, Yapay Zeka İle Çözüldü Birleşik Tayfun Uyarı Merkezi’ndeki araştırmacıların yaptığı son tahminlere göre, Riley’in batı-güneybatı yönüne doğru hareketine devam edeceğini ve daha sonra dağılacağını düşünüyor. Meraklı olanlar ve takip etmek isteyenler ilgili linkten Riley Tropikal Siklonu’nu takip edebilirler.

Kaynak : https://phys.org/news/2019-01-nasa-aqua-satellite-affecting-tropical.html

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