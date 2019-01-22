Rüzgar Türbinlerindeki Aşınma Sorunu, Yapay Zeka İle Çözüldü

Rüzgar enerjisi sektörünün en büyük sorunlarından biri olan türbinlerdeki kanatların aşınma sorununa, bugüne kadar etkili bir çözüm bulunamamıştı. Oluşturulan yapay zeka içeren bir simülasyon ile en optimal çözümü veren AntiAGE projesi, enerji sektöründe büyük bir değişimi tetikleyebilir.

Rüzgar türbinlerinin havadaki taşların ve kumun etkisiyle aşınması, rüzgar enerjisinden yararlanmayı oldukça maliyetli bir işlem haline getiriyordu. Yıpranmış türbinlerin değiştirilmesinin hem lojistik anlamda hem de maddi anlamda ağır bir yük getirmesi, yapılan yatırıma karşılık alınan enerji olarak verimliliği de azaltıyordu. Bu büyük soruna, etkili bir çözüm geliştirilememesi de oldukça şaşırtıcıydı.

VTT tarafından geliştirilen antiAGE adlı proje, yapay zeka ve 3 boyutlu baskı yardımıyla malzeme sorununa işlevsel bir çözüm bulmayı başardı. Rüzgarın ürettiği gücün maddi karşılığının neredeyse %4'ünün, aşınma sorunu için kullanıldığını belirten VTT baş araştırmacısı Anssi Laukkanen, bu sorunun özel sektörde milyarlarca Euro ek maliyet getirdiğini belirtti.

Yaşanan malzeme problemini modelleyen VTT, antiAGE projesinde geliştirdiği yapay zekaya bu sorunu çözdürmeyi denedi. Temelde aynı malzemelerden üretilen rüzgar türbinleri, detaya inildiğinde birçok farklı malzeme kombinasyonunu içinde barındırıyor. Yapay zekaya verilen görev, bu malzemeler arasında en uygun olan kombinasyonu bulmaktı.

Yapay zeka tarafından belirlenen malzemenin üretimi, geleneksel üretim yöntemleri ile mümkün olmayabilir. Bu yüzden 3 boyutlu baskı yöntemine başvuran şirket, en ideal malzemeyi uygun fiyata üretmeyi başarmış durumda. AntiAGE projesinin elde ettiği sonuçlar beklentinin oldukça üstünde.

1 yıldan az bir sürede çok zor bir problemi optimize ederek iyi bir performans sunan antiAGE, mekanik strese maruz kaldığında sertleşen oldukça dayanıklı bir malzemenin üretilmesini sağladı. Rüzgar türbini üreticilerinin ilgisini çeken projenin, bu sene içinde ticarileştirilmesi planlanıyor. Rüzgar türbinlerindeki aşınma sorununu çözen yapay zekanın, diğer malzeme problemlerinde de kullanılması bekleniyor.