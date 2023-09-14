NASA, merakla beklenen UAP toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda eldeki verilerin ve görüntülerin değerlendirmesinden çok gelecekte NASA'nın bu araştırmalara nasıl katkı sağlayabileceği ve ne gibi verilere ihtiyaç duyulduğu üzerinde duruldu.

Son dönemde sık sık sansasyonel UFO -yeni adıyla UAP- haberleri görüyoruz. Geçtiğimiz birkaç yıla yayılan bu durum, son aylarda yüksek bir tansiyonla ilerliyor. Geçmişte birer deli saçması olarak görülen ve alay edilen bu konu, artık Pentagon ve NASA'nın açıklamalarının arka arkaya geldiği ciddi bir fenomene dönüştü.

Öyle ki geçtiğimiz yıl NASA, UAP'ları (Tanımlanamayan Hava Fenomeni) araştırmak üzere 16 kişilik bir ekip kurdu. Önemli bilim insanlarından oluşan bu ekip, Pentagon'dan ve diğer kaynaklardan topladığı verileri inceledi. NASA, daha önce gerçekleştirdiği toplantılarda da ekibin incelemelerine göre UAP'ların 'Dünya dışı kaynaklı olduğuna dair' herhangi bir kanıt olmadığını belirtmişti. Bu ifade, bugün de sık sık tekrarlandı. Ancak ekip, UAP'ların ne olduğunu henüz bilmediklerini de söyledi. Yayınlanan raporda da birkaç olay üzerinden bu durum örneklendirildi.

NASA'nın kilit rolünden bahsedildi

Canlı olarak yayınlanan toplantıda NASA yetkilileri, UAP'ların gizeminin çözülebilmesi için çok daha fazla ve ''yüksek kalitede'' veriye ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Ayrıca devam eden UAP araştırmalarında NASA'nın enstrümanlarının ve donanımının kilit rol oynayacağından bahsedildi. NASA ayrıca UAP'ların araştırılmasına yönelik çalışmalara odaklanacak bir UAP Araştırma Direktörü atadığını da duyurdu. Ancak bu ismin açıklanmayacağı belirtildi.

Toplanıda ekip, NASA'nın UAP konusunu ciddiyetsiz bir alan olmaktan çıkarıp bilimsel bir olay haline getireceklerini belirtt. Ekibin UAP'ları anlayabilmek için rapordaki genel önerisi ise "yeni ve sağlam veri toplama yöntemleri, gelişmiş analiz teknikleri, sistematik bir raporlama çerçevesi ve raporlama konusundaki damgalanmanın azaltılması'' gerektiği oldu.

NASA, çalışmalara katkı sağlamak için uydu görüntüleri gibi türlü verilerden ve yapay zeka gibi teknolojilerden yararlanılması gerektiğini ifade etti. Ekip ayrıca sık sık ''herhangi bir şey tespit edildiğinde, bir şeyler bulunduğunda mutlaka paylaşacaklarını'' vurguladılar.

Toplantıda dikkat çeken detaylardan biri ise toplantının başlarında NASA Yöneticisi Bill Nelson'ın yaptığı açıklama oldu. Nelson, evrenin büyüklüğünden ve milyarlarca galaksinin varlığından bahsettikten sonra, şahsi olarak bir yerlerde canlı yaşamın olduğuna inandığını söyledi.

Yayının tamamını buradan izleyebilirsiniz:

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