ABD hükümeti UFO'larla ilgili yeni bir adım attı. Pentagon, yeni bir internet sitesi oluşturdu ve bu site üzerinden UFO'larla ilgili gizliliği kaldırılmış bilgilerin kamuoyu ile paylaşılmasına karar verildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), her zaman büyük bir tartışma konusu olan UFO'larla ilgili yeni bir karar aldı. Alınan karar doğrultusunda, gizliliği kaldırılmış olan bilgilerin kamuoyu ile paylaşılmasına karar verildi. Bu bağlamda; yeni bir internet sitesi oluşturan Pentagon, bu internet sitesi üzerinden UFO'larla ilgili bilgiler paylaşılacak.

Yapılan açıklamalara baktığımızda, söz konusu internet sitesinde UFO'larla ilgili bugüne kadar yazılmış makaleler, fotoğraflar ve videolar bulunacak. Ayrıca eski ve mevcut hükümet yetkilileri ile yine eski ve mevcut ordu mensupları, bu internet sitesi üzerinden UFO gördüklerine ilişkin bildirimler de yapabilecekler. Gelecekte ise bu bildirim başvurularının herkese açılacağı ifade ediliyor.

Site şu an tam olarak aktif değil

İnternet sitesine göz attığımızda, şu an için genel olarak bilgilendirmeler yapıldığını görüyoruz. Misyon ve vizyon gibi başlıklar altında yapılan açıklamalar ile ABD'nin geçmişteki UFO çalışmalarıyla ilgili bilgiler de internet sitesinde paylaşılıyor. Öte yandan; geçmişte yakalanan UFO görüntüleri de internet sitesi üzerinden servis edilmiş durumda. Öte yandan, bu videoların nasıl çekildiğine ilişkin detaylı bilgiler de sağlanıyor.

*İnternet sitesinden aldığımız bir ekran görüntüsü.

Pentagon'un UFO'larla ilgili internet sitesi ile ilgili olarak aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Oluşturulan internet sitesine ulaşmak isteyen okurlarımız, buradaki bağlantıyı kullanabilirler.