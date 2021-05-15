Geçtiğimiz haftalarda Pentagon tarafından yayınlanan UFO görüntülerinin büyük yankı uyandırmasının ardından eski ABD donanma pilotu konuya ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Pilot, Pentagon'un yayınladığı görüntülerde yer alan UFO'ların ciddi bir güvenlik sorunu olduğunu söyledi.

Pentagon, geçtiğimiz haftalarda oldukça dikkat çekici bir açıklama yaptı ve gündemi uzunca süre meşgul eden UFO görüntülerinin donanma tarafından kaydedildiğini doğruladı. Henüz bu görüntülere ilişkin ikna edici bir bilgilendirme gelmemişken eski ABD Donanma Pilotu Ryan Graves konuyla alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

Doğrudan Pentagon'un paylaştığı dosyaların yanında medyanın sızdırdığı görüntülerle birlikte UFO gündemi son dönemlerde oldukça yoğun günler geçiriyor. Bu tanımlanamayan uçan objelerin varlığı noktasında herkes hemfikir ancak iş 'ne olduklarına' gelince ortak tek bir sonuca varılıyor; kimse tam olarak bilmiyor ya da iddialara göre bildiklerini açıklamıyorlar. Graves ise görüntülerde yer alan şeyler her ne olursa olsun büyük bir güvenlik sorunu olduklarını ifade ediyor.

'Her gün bizi izledikleri gerçeğini kolayca reddediyoruz':

CBS’te yayınlanan 60 Dakika isimli bir programa konuk olan eski donanma pilotu ''Oldukça endişeliyim. Eğer orada gördüklerimiz başka ülkenin taktik jetleri ise bu büyük bir sorun olurdu. Oldukça farklı görünüyorlardı ve biz problemin asıl yüzüne bakmıyoruz. Onların orada olduğunu ve her gün bizi izledikleri gerçeğini kolayca reddediyoruz'' sözleriyle ifade ettiği duruma dair Pentagon'un ikna edici açıklamalar yapması gerektiğini söyledi.

Görüntülerde yer alan UFO'ların ne olabileceğine dair çeşitli fikirlerinin olduğunu söyleyen Graves, yüksek irtifalara çıkabilen ve dönüş mekanizmalarına sahip olan bu UFO'ların ABD'nin geliştirdiği gizli bir teknolojiden bir düşman takip sistemine kadar pek çok şey olabileceğini söyledi. Graves'e göre görüntülerdeki UFO'lar o kadar garip ki, aklımıza hiç gelmeyecek bir şey bile olabilir.

Pentagon'a bağlı Gelişmiş Havacılık ve Uzay Tehdidi Tanımlama Programı'nda yer alan Luis Elizondo ise konuya ilişkin New York Post’a bazı açıklamalarda bulundu. Elizondo yaptığı açıklamada ''600-700 G kuvvetini kaldırabilen bir teknoloji düşünün. Saatte 13 bin mil hız yapabiliyor ve radarlardan kaçabiliyor. Herhangi bir itiş gücüne dair iz de göstermiyor'' sözleriyle görüntülerde yer alan UFO'ları ilginç kılan detayları vurguladı.

Elizonda yayınlanan görüntülere dair daha önce yaptığı bir açıklamasında ''Gökyüzümüzde bir şeyler var. Biz bunun ne olduğunu bilmiyoruz, nasıl çalıştığını bilmiyoruz, neler yapabileceğini bilmiyoruz. Kimin kullandığını ya da niyetinin ne olduğunu da bilmiyoruz. Bildiğimiz tek bir şey bile yok. Hükümet ne biliyorsa açıklasın'' diyerek hükümetten cevap beklediğini belirtmişti.