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NBA 2K27’nin Bekleyenleri İyice Heyecanlandıracak Oynanış Fragmanı Yayımlandı [Video]

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NBA 2K27’nin oynanış fragmanı yayımlandı. Aynı zamanda gelecek planlarını içeren yol haritası da paylaşıldı.

NBA 2K27’nin Bekleyenleri İyice Heyecanlandıracak Oynanış Fragmanı Yayımlandı [Video]
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

En sevilen spor oyunlarından biri olan NBA 2K’nın yeni oyunu 2K27 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde oyunun cep yakan fiyatlarının açıklandığını görmüştük. Ayrıca 4 Eylül 2026’da piyasaya sürüleceği de duyurulmuştu.

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Şimdi ise oyun hakkında heyecanı artıran gelişmeler yaşandı. 2K, oyunun ilk resmî oynanış fragmanını resmen bizlerle buluşturdu. Aynı zamanda gelecek için planları içeren bir yol haritası da paylaşıldı.

NBA 2K27 oynanış fragmanı

NBA 2K27, yapımcı ekibin ifadesiyle çok daha dengeli bir saha içi deneyimi vadedecek. Geliştirici ekip yapay zekâ savunma sistemlerini baştan aşağı yenileyerek daha dinamik bir smaç metresi sistemini oyuna dahil etmiş durumda.

Oyuncuların en çok vakit geçirdiği modlarda da önemli değişiklikler göze çarpıyor. MyCareer modunda efsanevi Rucker Park sokak sahasını merkeze alan yeni bir ön hikaye bulunurken, The City alanı ise bu yıl gece estetiğine kavuşuyor. Oyuncu geliştirme sisteminde de ciddi bir genişlemeye gidilmiş. MyPlayer tarafında 19 yeni rozet sisteme eklenerek toplam rozet sayısı 40'tan 53'e çıkarılmış durumda. Oyuncuların uzun süredir talep ettiği bazı detaylar ise MyNBA moduna aktarılmış. est oyuncular için Takas Edilemez Madde ve toplu iş sözleşmesinde ikinci tavanı aşan takımlar için maaş sınırı etkileri gibi finansal kurallar oyuna dahil edildi.

MyTeam modu tarafında 2K Sports, PlayStation 5, Xbox Series X|S ve Nintendo Switch 2 kullanıcılarını sevindirecek çapraz platform destekli bir müzayede evi de sunacak. PC oyuncuları ise bu ortak pazarın dışında tutularak kendi bağımsız Müzayede Evleri'ne sahip olacaklar. Ancak NBA 2K27, PC ile konsollar arasında çapraz oyun desteği sunmayacak. Çapraz oyun desteği önceki senelerde olduğu gibi yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X|S kullanıcıları arasında geçerli olacak.

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