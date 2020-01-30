Afrikalılar, Neandertal DNA'sı ile 30 Bin Yıl Önce Tanıştı

Princeton Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, Afrikalıların %0,3 oranında Neanderthal DNA’sına sahip olduğu bulundu. Daha önce Afrikalıların, Neanderthal DNA’sı taşımadıkları düşünülüyordu.

Bilim insanları, modern Afrikalılarda Neandertal DNA’sı olduğuna dair ilk kez kesin kanıtlar buldu. Princeton Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, Afrikalıların %0,3 oranında Neandertal DNA’sı taşıdığı bulundu ki daha önce yok olan bu ırka ait DNA taşımadıkları düşünülüyordu.

Afrikalı insanlar, Neandertal DNA’sını 30 bin yıl önce Avrupa’dan Afrika’ya göç eden insanlarla üremeleri sonucunda elde ettiler. Afrika’ya göç eden bu Avrupalıların ataları ise Neandertallerle çiftleşmişti. Afrikalılar, işte bu sayede dolaylı yoldan Neandertal DNA’sına sahip olmuş oldular.

Yapılan araştırma; ayrıca yerli Avrupalılar, Asyalılar, Afrikalılar ve Amerikalıların da Neandertal DNA’sına sahip olduğunu ortaya koydu. Çalışmada, Afrikalı olmayan popülasyonda daha önce tahmin edilene göre daha dengeli bir Neandertal DNA’sı dağılımı olduğu da keşfedildi.

Neandertal DNA’sı

Araştırmacılar, Neandertal atalığı seviyelerini Avrupalılarda 51 megabaz / birey, Doğu Asyalılarda 55 megabaz / birey ve Güney Asyalılarda 55 megabaz / birey olarak buldu ki birbirine oldukça yakın seviyelerde olduğu oldukça net bir şekilde görülüyor.

Afrika popülasyonundaki Neandertal DNA’sını, Avrupa’dan Afrika’ya olan evrimsel ters göçlerden kaynaklandığını söyleyen Washington Üniversitesi’nden Dr. Aaron Wolf, popülasyonlardaki Neandertal atalık payını şöyle açıklıyor:

“100 bin yıl önce Afrika dışından büyük bir göç dalgası meydana geldi. Büyük bir kısmı Afrikalı olmayan popülasyonlardan oluşuyordu. Bu popülasyonun belli bir kısmı 50 bin yıl önce Neanderhaller ile melezlenmişti ve Neandertal DNA’sı bugünkü insan popülasyonuna geçti. Afrika popülasyonundan olmayan bu Neandertallerden bir kısmının Afrika’ya geri döndüğünü ve Neandertal DNA’sını Afrika popülasyonuna taşıdığına inanıyoruz. En önemlisi, bunun 30 bin yıl önce Avrupa ve Doğu Asya popülasyonlarının ayrılmasından sonra meydana geldiğini düşünüyoruz.”

Bilim insanları, ilk kez Afrikalılarda Neandertal atalığı keşfetti ki bu oran, ortalama birey başına 17 megabaz Neandertal DNA’sı olarak ortaya çıktı. Bu oranlar, Afrikalı insanların genomlarının %0,3’nün 40 bin yıl önce yok olan Neandertallerden geçtiğini gösteriyor.

Melezlenme

Bilim insanlarının yaptığı keşfe göre; Avrupalılara göre %20 daha fazla Neandertal DNA’sı taşıdığı düşünülen Doğu Asyalılar, aslında sadece %8 daha fazla Neandertal DNA’sı taşıyorlar.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Joshua Akey, bugünkü insanların sahip olduğu Neandertal DNA’larının, ortak melezlenme olayına kadar takip edilebileceğini dile getiriyor. Daha önce Neandertallerin, Homo Sapienslerle kıta dışına olan ilk göçte melezlendiği düşünülüyordu. Ancak yeni araştırma; Avrupalıların, Afrika’ya geri gittiğini, orada melezlendiğini ve böylece Afrikalılara Neandertal DNA’sı geçtiğini ortaya koydu.

Araştırmanın ortak yazarlarından Lu Chen, “Bu; Afrikalılarda, Neandertal DNA’sı sinyallerini ilk kez buluşumuz ve daha önce düşünülenden daha yüksek seviyede ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.