Hiç şüphesiz vücudumuzun en ilginç bölgelerinden biri, kulak memelerimiz. Sahiden, neden böyle bir şeye sahibiz?

Her uzvumuzun bir amacının olduğunu düşünebiliriz. Parmaklarımız sayesinde kavrıyoruz, gözlerimiz sayesinde görüyoruz, ayaklarımız sayesinde yürüyoruz, kulaklarımız sayesinde duyuyoruz. Peki ya kulağımızın ucunda yer alan kulak memelerimiz?

Elbette küpe, piercing takalım diye orada değiller. O hâlde neden varlar? Bilimin ışığında açıklayalım.

Kulak memelerimizin genetik yapısı ve evrimdeki yeri epey karışık.

Farklı farklı kulak memesi tipi var. Kimininki başın yan kısmına yapışıkken kimininki ayrık. Bu farkın ardında bile karmaşık faktörler yatıyor. Sadece genetik miras ile açıklanamıyor. Hatta çevresel faktörlerin bile etkili olabildiği düşünülüyor.

Kulak memesinin ne gibi bir fonksiyonu olduğu tam olarak bilinmiyor ancak teoriler bulunuyor.

Evrim sırasında geliştirdiğimiz her özelliğin, bir fonksiyonu karşılamasına gerek yok. Yani evrimleşmiş her özellik “uyumsal” demek değildir. Kulak memesi de böyle olabilir. Yine de kulak memesinin gelişimi hakkında farklı teoriler var.

Bunlardan ilki, iki ayak üzerinde durmaya başladığımız zamanlarda, yer çekiminden dolayı yağ ve süngersi dokunun sarkmış olabileceği.

Diğer bir görüş ise cinselliği kolaylaştırmak için gelişmiş ek bir bölge olabileceği yönünde fakat üreme başarısını doğrudan etkilediğine dair bir bilgimiz yok.

Tabii bunların ikisi de teoride kalıyor, kanıtlanmış değiller. Kulak memelerinin, evrimsel bir istisna olduklarını söyleyebiliriz.

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