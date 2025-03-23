Saçların zamanla dökülürken sakalların dökülmemesinin ardında hormonlar ve genetik yatıyor.

Özellikle erkeklerde yaşlılığın en görünür etkilerinden biri, saç dökülmesi oluyor.

Peki kafadaki saçlar dökülürken neden yüzdeki sakallara bir şey olmuyor? Onların da dökülmesi gerekmez mi? Cevabı hemen verelim.

Saç dökülmesi, “androgenetik alopesi” denen erkek ya da kadın tipi kellik şeklinde görülüyor ve en etkili faktör, hormonlar.

Androgenetik alopeside en büyük görevi üstlenen, testosteronun güçlü bir türevi olan dihidrotestosteron (DHT). Eğer bir kişinin genetiği saç dökülmesine yatkınsa saç kökleri DHT’ye karşı epey hassas oluyor.

DHT, saç köklerine tutunuyor ve küçülmesine sebep oluyor. İşte bu süreçte saçın büyüme evresi kısalıyor ve dinlenme evresi uzuyor. Sonucunda ise saçlar incelip, kısalıp bir süre sonra büyümeyi tamamen bırakıyor.

Tabii ki yaşlandıkça da saç kökündeki hücrelerin yenilenme becerisi azaldığından saç dökülmesi meydana geliyor. Beslenme, sigara tüketimi, stres gibi faktörler de eklenirse süreç hızlanıyor.

Sakal kılları, biraz daha farklı.

Sakal, testosteron başta olmak üzere androjenler tarafından düzenleniyor ve DHT’nin etkilerine karşı pek hassas olmuyor. Dahası, DHT gibi diğer androjenler, sakal köklerinin büyümesini tetikleyebiliyor. İşte bu yüzden çoğu erkeğin yaşlandıkça sakalları kalınlaşıyor, sertleşiyor ve çoğalıyor.

Ayrıca sakal köklerinin genetiği, saç derisi kökleriyle aynı değil. Mesela saç kökünün gelişiminde görev alan Wnt/β-katenin yolu, sakal köklerinde daha aktif olduğundan saç köklerini etkileyen küçülme sürecine karşı dirençli hâle geliyor.

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