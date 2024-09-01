Kelleşmenin başladığı yer, neredeyse her zaman başın ön ve tepe kısmı oluyor. Peki neden? Saçların arkadan dökülmemesinin sebebi ne olabilir?

Özellikle erkeklerde, saç dökülmesi başın ön kısmındaki saç çizgisinden itibaren başlıyor. Kiminin ise tepede seyrelme oluyor. Muhtemelen ense kısmından kelleşen birini hiç görmemişsinizdir.

Sahiden, bunun böyle olmasının sebebi ne ve neden kadınlarda böyle bir durum görülmüyor? Tek bir sebeple ikisini birden açıklayacağız.

Buna “erkek tipi kellik” deniyor.

Erkek tipi kellik (androjenetik alopesi), genetik ve hormonlar sebebiyle erkeklerde saçların ön, tepe ve yan kısımlarından dökülerek incelmesi ve seyrelmesine deniyor. Kadınlar bu hormonu salgılamadığından onlarda böyle bir kelleşmenin neden olmadığını şimdi daha iyi anlamışsınızdır.

Erkek tipi kellikte çoğunlukla ergenlik sonrası ya da yetişkinliğin başlarında saç çizgisi geriye gidiyor ve başın tepe bölgesinde seyrelme veya kellik oluşuyor. Arkasında yatan en önemli sebep olan erkeklik hormonunun nasıl işlediğini daha detaylı anlatalım.

Saç kökleri, dihidrotestosterona (DHT) duyarlı.

DHT dediğimiz hormon, testosteronun bir türevi. Kimi saç kökleri ise DHT’ye epey duyarlı ve DHT yüzünden saç kökleri küçülerek teller inceliyor, bir zaman sonra da saç üretimi duruyor. “Ee, saçın arkası bu hormona duyarlı değil mi? Orada neden kelleşme olmuyor?” dediğinizi duyar gibiyiz.

Arkadaki ve yanlardaki saç kökleri, önlere ve tepeye kıyasla DHT hormonuna daha az duyarlı çünkü kafatasındaki kasların yarattığı sıkılık, kafanın üst kısmına daha az kan ve oksijen gitmesine neden oluyor. Bu yüzden o bölgelerdeki saçlar, dökülmeye daha yatkın oluyor ve erkeklerde “at nalı” denilen saç çizgisi oluşuyor.

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