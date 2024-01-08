Ünlü oyuncu Nejat İşler, bir gece kulübünde yanına gelen eski rol arkadaşı İnanç Konukçu'yu tanımayarak yumruk attı. Olayla ilgili olarak Konukçu'dan bir açıklama geldi.

Nejat İşler, sık sık oyunculuk performansı dışında konularla da gündeme geliyor. Ünlü aktör, bir gece kulübünde Birce Akalay ile eğlenirken yanına gelen eski rol arkadaşı İnanç Konukçu'yu tanımadı. Alkolün de etkisiyle İşler, rol arkadaşına yumruk attı.

Hatırlayamayanlar için; İnanç Konukçu, Behzat Ç. dizisinde Hayalet karakterini canlandırıyordu. İşler de aynı dizide Ercüment Çözer karakteriyle karşımıza çıkmıştı.

Behzat Ç'de karşılıklı oynamışlardı

Aldığı alkolün de etkisiyle eski rol arkadaşını tanıyamayan Nejat İşler, Konukçu'ya yumruk attı. İddialara göre bu yumruktan sonra arbede çıktı. Birce Akalay da bu arbede esnasında başını sert bir şekilde duvara vurdu. Yaşanan olaylar hakkında bir açıklama yapan Konukçu, “Bizim aramızda tatsız bir olay olmaz. Abim bana kızar. Ben abime sinirlenirim sadece. Ben içime atarım. Abim bana kızar ama…” dedi.

Olay sosyal medyada gündem oldu

Konukçu, Prens dizisine katılıyor

Öte yandan İnanç Konukçu, BluTV'nin sevilen dizisi Prens'in ikinci sezonunda diziye dahil olacağı öğrenildi. Çekimlerinin 16 Ocak'ta tamamlanması beklenen dizide başrolde Giray Altınok yer alırken kadroda Ceyda Düvenci, Serdar Orçin, Çağdaş Onur Öztürk, Aslı Tandoğan, Derya Pınar Ak gibi isimler de yer alıyor.