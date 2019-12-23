Netflix'in ikinci orijinal Türk dizisi Atiye, 27 Aralık'ta yayınlanacak. Netflix ekibi, dizi ile ilgili yeni bir video yayınladı ve Atiye ile ilgili bir tanıtım yaptı. Dizinin önemli isimlerinin bulunduğu video, "10 Soruda Atiye" başlığıyla YouTube'da yer alıyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformlarından olan Netflix, Türkiye'de hazırladığı içeriklerle de dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz dönemlerde ilk Türk dizisi "Hakan: Muhafız" ile büyük bir ilgi gören Netflix, önümüzdeki günlerde de ikinci orijinal Türk dizisi Atiye'yi yayınlayacak. Netflix'in ikinci Türk dizisi, bir süredir Türkiye'deki Netflix kullanıcılarının gündemini oluşturuyor.

Atiye'nin başrolü, Türkiye'nin en sevilen oyuncularından Beren Saat. Beren Saat, Netflix'in ikinci Türk dizisine ismini veren Atiye isimli bir karakteri canlandıracak. Netflix kullanıcıları dizi boyunca, Atiye'nin çocukluktan beri çizdiği bir sembol ile bu sembolün Göbeklitepe'yle yakından ilgisini izleyecekler. Ayrıca Netflix ekibi, kısa bir süre önce de bu diziyle ilgili yeni bir fragman yayınlamıştı.

Atiye, Netflix kullanıcıları tarafından merakla bekleniyor. Ancak şimdi, bu diziyle ilgili merakımızı giderebileceğimiz bir içeriğe sahibiz. Netflix ekibi, YouTube'da yayınladığı bir video ile Atiye'nin bazı detaylarını ortaya koyuyor. "10 Soruda Atiye" başlığıyla yayınlanan video, diziyle ilgili herhangi bir spoiler vermeden, Netflix kullanıcılarının merakını az da olsa giderebiliyor.

Netflix ekibi tarafından yayınlanan videoda Beren Saat, Mehmet Günsür, Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger bulunuyor. Dizinin en önemli dört ismi, kendilerine diziyle ilgili yöneltilen 10 farklı soruya cevap veriyorlar ve önlerinde duran sembolü tamamlamaya çalışıyorlar. Sorular tamamlandığında ise Atiye'nin sembolü ortaya çıkmış oluyor.

Atiye, 27 Aralık tarihinde Netflix üzerinden yayınlayacak ve kullanıcılar, böylelikle Atiye'nin hikayesine eşlik etme imkanı yakalayacaklar. Çok uzunca bir süredir üzerinden çalışılan ve Netflix kullanıcılarını iyiden iyiye heyecanlandıran bu dizi, 27 Aralık'ta Türkiye'nin gündemine oturacakmış gibi görünüyor. Dilerseniz artık sizleri, 10 Soruda Atiye videosuyla başbaşa bırakalım.

İşte Netflix'in yayınladığı '10 Soruda Atiye' videosu