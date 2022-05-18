Netflix, yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle 150 çalışanı ile yollarını ayırdığını açıkladı. İşten çıkarmalarla ilgili yapılan açıklamalarda, çalışanların bireysel performanslarında herhangi bir sorun olmadığı, şirketin finansal sorunlarının böyle bir şeye yol açtığı belirtildi.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, son dönemlerde pek de iyi bir süreçten geçmiyor. Öyle ki bundan yaklaşık bir an önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, şirketin 10 yılda ilk kez abone kaybettiğinden bahsetmiştik. Bu durum, şirketin hisselerine de doğrudan yansımıştı. Ayrıca şirket, maddi açıdan da çıkmaza girdi ve bu nedenle çok sayıda projesini iptal etmek zorunda kaldı. Yaşanan son gelişmeler, Netflix'te suların durulmayacağını gözler önüne seriyor.

Netflix cephesinden gelen son bilgilere göre 150 çalışan ile yollar ayrılmış durumda. Netflix tarafından yapılan açıklamalarda, işten çıkarılan kişilerin ciddi bir bölümünün ABD'deki çalışanlardan oluştuğu ifade edildi. Netflix sözcüsü Erika Masonhall tarafından yapılan açıklamalarda, işten çıkarmanın nedenlerine de değinildi. Gelin o açıklamalara yakından bakalım.

Çalışanlar, finansal sorunlar nedeniyle işten çıkarıldı

Erika Masonhall, işten çıkarmaların çalışanların şahıslarıyla ilgili olmadığını, bunun da işleri daha fazla zorlaştırdığını ifade etti. Netflix sözcüsüne göre işten çıkarmaların esas nedeni, şirketin içerisinde bulunduğu finansal sorunlar. "Netflix'e katkılarından dolayı minnettarız." diyerek eski çalışanlarına veda eden Masonhall, şirketin geleceğe yönelik planlarıyla ilgili herhangi bir şey söylemedi.

Netflix'teki ekonomik kriz çok derin

*Netflix hisse senedi günlük fiyat grafiği. Kaynak: Tradingview

Netflix hisseleri, 2022'nin ilk işlem gününde 600 doların üzerinde işlem görüyordu. Ancak şimdilerde bu durum çok farklı. Öyle ki Netflix hisseleri bu makalenin yazıldığı an itibarıyla 190 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Elbette dünyanın içinde bulunduğu koşullar yatırımcıları daha çok güvenli limanlara götürüyor ancak Netflix'teki değer kaybı da görmezden gelinecek gibi değil. Şirketin sonunun nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz...