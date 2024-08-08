Netflix, tarihinin en büyük sızıntısıyla karşı karşıya ve platformun yeni yayınlanacak tüm büyük anime serileri sızdırıldı.

Dünyaca ünlü yayın platformu Netflix, anime kütüphanesini son yıllarda gittikçe genişletiyordu. Hatta platform ünlü animeleri live-action olarak da karşımıza çıkarmıştı. Dandadan, Terminator Zero gibi büyük yapımların haklarını alan platform, Arcane gibi serilerde de başarı yakalamış ve Netflix'e özel yapımlar yayımlamaya da başlamıştı.

İlk olarak Netflix'ten Dandadan'ın açılış teması ve altı bölüm sızmıştı. Bu sızıntı, resmi çıkış tarihinden iki ay, sinemalardaki prömiyerinden de üç hafta önce gerçekleşmişti. Bu yetmezmiş gibi, Ranma 1/2'nin yeniden yapımının açılış teması ve üç bölümü, Terminator Zero'nun sekiz bölümü ve yaklaşan Mononoke: Karakasa filminin tamamı da sızdırıldı.

Arcane de sızdırıldı

Son olarak Leauge of Legends evreninde geçen popüler seri Arcane'in yeni sezonu da sızdırıldı. Dizinin çıkmasına daha üç aya yakın bir zaman varken, yeni sezonun ilk yarısı internette yer almaya başladı. Serinin hayranları da bu duruma tepki gösterdi.

Öte yandan yaşanan sızıntıların nedeninin kim ya da hangi firma olduğu bilinmiyor zira yapımların hepsi farklı yapımcılar tarafından hazırlanıyor. Bu da akıllara sızıntının ya Netflix içinden yapıldığı ya da yayın ortaklarından birinden geldiği ihtimalini getiriyor.

Yapımların ilk olarak 4chan forumlarında veya Torrent sitelerinde ortaya çıktığı belirtiliyor. Daha sonra da bu sızdırılan içerikler X'e ulaştı ve burada da hızla yayıldı. Öte yandan sızdırılan içeriklerde görüntü kalitesinin çok kötü olduğu ve altyazı olmadığı da gözlerden kaçmadı.