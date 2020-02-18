Netflix'in Dördüncü Türk Dizisinin Çekimleri Başladı

Netflix'in dördüncü Türk dizisi için çalışmalar başlandı. Bugün itibarıyla çekimlerine geçilen dizi, İstanbul'a gelip hayatları kesişen, farklı yapılardaki gençlerin hikayesini konu edinecek. Netflix'in dördüncü Türk dizisinin 2020 yılı içerisinde yayınlanacağı ifade ediliyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, uzunca bir süredir Türkiye'de de hizmet veriyor. Şirket, Türkiye'den gördüğü ilgiden memnun olduğunu her fırsatta dile getiriyor ve bu bağlamda yeni Türk dizileri yapabilmek için de çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz dönemlerde Hakan: Muhafız ve Atiye gibi iki popüler diziye imza atan Netflix, bir süre öncesinde de Love 101 isimli bir Türk dizisinin çekimlerine başlamıştı.

Şimdi Netflix, platformun dördüncü Türk dizisi için düğmeye bastı. Bugün itibarıyla çekimlerine başlanan Netflix'in yeni Türk dizisi, ilerleyen dönemlerde tüm Netflix abonelerinin beğenisine sunulacak. Dram türünde bir yapım olarak tüketicilerin karşısına çıkacak olan dizi, günümüzün sosyal problemlerini ele alacak.

Netflix'in dördüncü Türk dizisinde farklı geçmişlere sahip olan gençlerin yaşamlarına tanık olacağız. İstanbul'un renkli ve canlı hayatına dahil olacak gençler, hiç beklemedikleri bir şekilde birbirlerinin hayatlarına dahil olacaklar ve sonrasında yaşanacaklar 8 bölüm halinde izleyicilerle buluşacak.

Dizinin kadrosunda Öykü Karayel, Alican Yücesoy, Settar Tanrıöğen, Fatih Artman, Tülin Özen, Bige Önal, Funda Eryiğit ve Defne Kayalar gibi isimler yer alıyor. Berkun Oya'nın kaleme aldığı dizi, Krek Film adına Ali Farkhonde ve Nisan Ceren Göçen tarafından üstlenilmiş durumda. Netflix'in dördüncü Türk dizisi, 2020 yılı içerisinde Netflix aboneleri ile buluşacak.