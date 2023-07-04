Netflix, The Witcher'ın geçtiğimiz günlerde çıkan üçüncü sezonu için ilginç bir reklam kampanyası başlattı. Şirket, hayranlara Henry Cavill'ın bu sezonda da dizide yer aldığını hatırlatan reklamlar gösteriyor. Bilindiği üzere, Geralt'ı canlandıran Henry Cavill dördüncü sezon itibarıyla yerini Liam Hemsworth'e bırakacak.

Netflix’in aynı isimli popüler oyun serisi ve kitaplardan uyarladığı The Witcher, son zamanların en popüler dizilerinden biriydi. Ancak geçtiğimiz yılın sonlarına doğru hayranları üzecek bir gelişme yaşanmış ve artık Henry Cavill’ı Geralt olarak göremeyeceğimiz duyurulmuştu. Cavill’ın, bu sene çıkan sezondan sonraki olacak dördüncü sezon itibarıyla yerini Liam Hemsworth’e bırakacağı ifade edilmişti.

29 Haziran 2023 tarihinde The Witcher’ın büyük merakla beklenen üçüncü sezonu Netflix üzerinden yayınlandı. Dün yapılan bir paylaşım ise şirketin bu sezonla ilgili ilginç bir reklam kampanyasına imza attığını ortaya koydu.

Netflix, hayranlara Henry Cavill’ın üçüncü sezonda hâlen dizide olduğunu hatırlatmaya çalışıyor

Netflix, hayranların Cavill’ın ayrılığından ne kadar üzgün olduğunu anlamış olacak ki The Witcher’ın üçüncü sezonunda da ünlü aktörün yer aldığını vurgulayan reklamları Birleşik Krallık’ta göstermeye başladı. Platformun biraz çaresiz kaldığını da ortaya koyan görüntüler, The Witcher’ın Twitter hesabından “Bir hatırlatmaya ihtiyacınız olursa diye” ifadeleriyle paylaşıldı.

Reklam kampanyasına baktığımızda Netflix’in “Evet, o üçüncü sezonda hâlâ Geralt” ifadelerini kullandığını görüyoruz. Şirket, bu hamlesiyle Cavill’ın hâlen dizide olduğunu ve dördüncü sezonda ayrılacağını göstermek istiyor.

Cavill’ın; genel olarak kitapların, oyunların ve dizinin hayranları tarafından çok sevildiğini söylemek gerek. Birçok kişi, ünlü oyuncunun role tam uyduğunu düşünüyordu. Kendisinin neden diziden ayrıldığı konusunda ise bir bilgi paylaşılmamıştı.