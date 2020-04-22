Netflix, 2020’nin ilk çeyreğinde15.8 milyon yeni abone kazandığını açıkladı. ABD’li yayın platformu, aboneliklerdeki bu artışın nedeninin koronavirüs salgını süresince insanların evlerinde zaman geçirmesi olduğunu açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede insanların evde kalması isteniyor. Ayrıca Türkiye’de olduğu gibi bazı diğer ülkelerde de kısmi sokağa çıkma yasakları ilan ediliyor. Salgının yayılmasını önlemek için alınan bu önlemler nedeniyle insanlar evlerinde kalıyorlar.

İnsanların evlerinde kalması, YouTube gibi video servislerinin kullanıcı sayılarının artmasını sağlamakla beraber Netflix gibi yayın platformlarının da abone sayılarının artmasına neden oluyor. Netflix’in açıkladığı yeni abone sayıları, insanların yayın platformlarına yönelimini göstermek için çok iyi bir tablo ortaya çıkarıyor.

Netflix, 2020’nin ilk 3 ayında 16 milyon yeni abone kazandı

Netflix’ten yapılan açıklamada 2020’nin ilk üç ayını oluşturan yılın ilk çeyreğinde 15.8 milyon kişinin Netflix abonesi olduğu duyuruldu. Yayın platformu, abonelik sayılarındaki bu büyük artışı evlerinde kalan insanların sınırlı sayıda eğlence seçeneği olmasına bağladı.

Yatırımcılarına açıklama yapan Netflix, büyümenin koronavirüs pandemisi nedeniyle olduğunu söylerken, yılın ilerleyen dönemlerinde salgına karşı alınan önlemlerin kaldırılmaya başlaması ile beraber büyümenin daha yavaş bir hızda ilerleyeceğini açıkladı.

31 Mart’ta sona eren 2020 ilk çeyreğinde Netflix, geçen yılın aynı dönemine oranla gelirlerini yüzde 29 artırarak toplam 5.8 milyar dolar gelir elde etti. Yayın platformunun Asya-Pasifik bölgesinde geliri ise yüzde 51.3 artışla 484 milyon dolar seviyelerine yükseldi.

Asya-Pasifik bölgesi Netflix’in ilk çeyrekte en büyük büyümeyi gösterdiği ikinci yer oldu. 2020’nin ilk 3 ayında Asya-Pasifik bölgesinden 3.6 milyon insan, Netflix’e üye oldu. Netflix, 2020’nin ilk çeyreğindeki en büyük büyümesini 7 milyon üye ile Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde gösterdi.

Yayın platformunun büyümeye devam etmesi beklenirken, Netflix yöneticileri, koronavirüs salgınının oluşturduğu belirsizlik ortamında büyümenin nasıl seyredeceğini tahmin etmenin zor olduğunu açıkladılar. Netflix, yılın ikinci çeyreğinde 7.5 milyon yeni aboneye ulaşmayı bekliyor.

Virüs salgını Netflix yapımlarını da etkiliyor

Netflix, büyümeye devam etmek için Netflix yapımlarına güveniyor. Ancak koronavirüs salgını birçok film ve dizi yapımını etkilediği gibi Netflix’in yapımlarını da olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Şirket, ülke yönetimleri ve halk sağlığı yetkililerinin önerileri doğrultusunda dünyanın dört bir tarafındaki birçok yapımının çalışmalarını durdurdu. Yapımların durması Netflix’in ikinci çeyrekteki faaliyeti üzerinde düşük düzeyli bir etki yapacak. Ancak şirketin gelmesi beklenen yapımları salgın önlemleri nedeniyle şimdiden tehlikeye girdi.

Netflix’in tek avantajı, Güney Kore ve İzlanda’da virüs salgınının kontrol altına alınması nedeniyle bu iki ülkede yapımlarının çalışmalarına devam edebilmesidir. Netflix’in baş içerik sorumlusu Ted Sarandos, Güney Kore ve İzlanda’nın aldığı önlemler nedeniyle buralarda yapımların devam edebildiğini açıkladı. Sarandos, iki ülkede devam eden yapımlarından öğrendiklerini dünyanın geri kalan yerlerindeki yapımlarında uygulamayı düşündüklerini söyledi.