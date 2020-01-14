Dijital yayın platformu Netflix, Fatih Sultan Mehmet’in hayatını ve Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselme dönemini konu alan yeni belgesel dizisi Rise of Empires: Ottoman’ın ilk fragmanını yayınladı.

Los Angeles merkezli Türk prodüksiyon şirketi Karga Seven Pictures ve STX Entertainment tarafından Netflix için hayata geçirilen Rise of Empires: Ottoman, Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselme dönemine ve Fatih Sultan Mehmet’in hayatına ışık tutuyor.

Bugün itibarıyla ilk fragmanı paylaşılan mini belgesel serisinin senaryosu, Prof. Dr. Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alındı. Altı bölümden oluşan dizinin yönetmen koltuğunda ise Emre Şahin oturuyor. Kısa filmi 'Çanta' ile Beverly Hills Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Sinematografi' ödülünü alan Şahin, senaryoyu Kelly McPherson ve Elizabeth Lake ile birlikte yazdı.

Dizide Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'i Üzümoğlu canlandırıyor:

Çekimleri İstanbul’da gerçekleşen Rise of Empires: Ottoman, Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır ve Damla Sönmez gibi başarılı isimleri bir araya getiriyor. Dizide Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'i Üzümoğlu canlandırıyor. Tuba Büyüküstün ise Fatih’in üvey annesi Mara Hatun’a hayat veriyor. Netflix International için hayata geçirilen belgesel serisinin orijinal dili İngilizce olacak.

Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselme dönemini ve Fatih Sultan Mehmet’in hayatını mercek altına alacak olan Rise of Empires: Ottoman, İstanbul’un fethine dair bilinmeyen gizemleri ekranlara taşıyacak. Netflix’in yeni mini belgesel dizisi, 24 Ocak’ta yayınlanacak.

Rise of Empires: Ottoman fragman: