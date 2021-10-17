Netflix'in izlenme rekorları kıran dizisi Squid Game'de Seong Gi-hun karakterini canlandıran aktör Lee Jung-jae, dizide yer alan oyunlardan en çok hangisinin çekimlerinde zorlandığını açıkladı.

Güney Kore yapımı drama, aksiyon ve distopya türlerinde bir seri olan ve para karşısında çaresiz ya da kendisini çaresiz zanneden insanın ne gibi durumlara düşebileceğini tasvir eden Squid Game, 17 Eylül tarihinde Netflix’te yayınlandığından beri dünya çapında büyük bir ilgi gördü. Netflix geçtiğimiz günlerde dizinin verilerini paylaşarak, 111 milyon kullanıcıya ulaştığını ve rekor kırdığını açıklamıştı.

Bir düzen eleştirisi üzerinden inşa edilen dizi, gerek sosyo-ekonomik şartlara gerekse toplumsal sistemlere ve siyasi çıkmazlara atıfta bulunarak izleyiciler için ilgi çekici hale geliyor. Sadece konusu itibariyle değil, görsel olarak da izleyicilere farklı bir deneyim vadediyor. Elbette bu yapımların arka planını da hesaba katmak gerek. Beğenerek izlenilen ve diziye özellikle heyecan katan oyun sahneleri çekimlerinin hem teknik ekip hem de aktör ve aktrisler için hiç kolay olmadığı tahmin edilebilir. Dizide canlandırdığı Gi-hun karakteriyle izleyicilerin sempatisini kazanan ve dizinin başrol oyuncuları arasında yer alan Lee Jung-jae, dizideki sahnelerden en çok hangisinin çekiminde zorlandığını açıkladı.

“Hem fiziksel hem duygusal açıdan en zorlu karşılaşmaydı”

Entertainment Weekly'ye röportaj veren başarılı aktör, dizideki karakterinin çocukluk arkadaşı olan ve ihanet etmek zorunda kaldığı Sang-woo ile karşılaşmasının hem fiziksel hem de duygusal olarak kendisini yorduğunu söyledi. Gi-hun ve Sang-woo karakterlerinin yakın arkadaşlar olduğunu belirten Lee açıklamasında “Gi-hun tüm bu oyunlar yüzünden çok incinmişti. Ve hayatta kalabilmek için başkalarını aldattığını kabul etmesi gerektiğini biliyordu, bu nedenle kendisine ve yakın arkadaşı Sang-woo'ya ihanet ettiği için hayal kırıklığına uğradı. Bu iki karakter çocukluk arkadaşı ve hayatları tehlikedeyken birbirleriyle savaşıyorlar. Bu yüzden sahne çok yürek parçalayıcıydı. Duygusal olarak çok zordu” ifadelerine yer verdi.

Söz konusu sahneyi çekerken hava şartları sebebiyle de özellikle yorulduklarını belirten Lee, dizinin ikinci sezon ihtimaline yönelik de konuşarak, “İzleyicilerden çok fazla sevgi ve destek aldığım için elbette ikinci sezon olursa onu tekrar oynamam gerekir. Ancak şu aşamada hikayenin nasıl gelişeceği, karakterlerin nasıl değişeceği veya diziye yeni karakterlerin eklenip eklenmeyeceği hakkında hiçbir şey bilmiyorum” dedi.