Netflix'in efsaneleşen dizilerinden The Witcher'ın final yapacağı açıklandı. Sevilen dizi, beşinci sezonu ile seyircilere veda edecek. Ancak beşinci sezon için bir yayım tarihi yok.

Dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film platformu Netflix, 2019 yılında The Witcher ile gündeme bomba gibi düştü. Hem filmi hem kitabı olan yapım, dizisiyle de çok konuşuldu. Ancak gelen son haberler, The Witcher tutkunlarını üzecek gibi görünüyor.

Yapılan son açıklamalara göre The Witcher, beşinci sezon ile final yapacak. Şirket, üzerinde çalıştığı dördüncü sezonu tamamladıktan hemen sonra beşinci sezon için çalışmalara başlayacak. Daha sonra da The Witcher efsanesi sona ermiş olacak.

Son iki sezon, The Witcher'ın son üç kitabını anlatacak

Edinilen bilgilere göre The Witcher serisinin son iki sezonu, son üç kitaba odaklanacak. Ve elbette The Witcher oyunundan da esintiler göreceğiz. Ancak dizinin son sezonu için henüz bir yayım tarihi olmadığını belirtelim.

The Witcher'ın dördüncü sezonu önemli bir değişikliğe ev sahipliği yapacak. Dizinin başrolünde artık Liam Hemsworth'u göreceğiz. Ayrıca Laurence Fishburne, Sharlto Copley ve James Purefoy gibi isimler, diziye dördüncü sezonunda dahil olacak yeni oyuncular olarak karşımıza çıkacaklar.