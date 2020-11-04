Yönetmen ve Senarist Berkun Oya, Masum dizisi ile Türkiye’den de çizginin dışında, kaliteli yapımların çıkacağını kanıtlamıştı. yeni dizisi Bir Başkadır, dev kadrosu ve alışık olmadığımız hikayesinden ipucular içeren fragmanı ile karşımızda.

Netflix’in geçtiğimiz ay açıkladığı yeni orijinal Türk dizi ve filmleri arasında en çok beklenti oluşturan, Berkun Oya’nın yazıp yönettiği Bir Başkadır isimli dizi olmuştu. Dizi, Türkiye’nin farklı şehirlerinden, farklı kültürlere ve hikayelere sahip insanların nasıl bir araya geldiklerini anlatacak. Yolların kesişmesi sırasında odaklanılacak konu ise toplumsal tabuların, bireyler üzerindeki etkilerini olacak gibi görünüyor.

Dramanın yerli TV dizileri gibi değil, daha çok global bir çizgide işlendiği anlaşılan dizinin kadrosu da oldukça geniş. Kuzey Güney ile adını duyuran Öykü Karayel’i Meryem, Behzat Ç. ve Vatanım Sensin ile tanınan Fatih Artman’ı Yasin rolünde izleyeceğiz, ancak isimler bunlarla sınırlı değil.

Netflix Bir Başkadır dizisi oyuncu kadrosu:

Öykü Karayel [Meryem]

Fatih Artman [Yasin]

Funda Eryiğit [Ruhiye]

Defne Kayalar [Peri]

Tülin Özen [Gülbin]

Derya Karadaş [Gülan]

Bige Önal [Hayrunnisa]

Settar Tanrıöğen [Ali Sadi Hoca]

Alican Yücesoy [Sinan]

Nesrin Cavadzade [Melisa]

Öner Erkan [Rezan]

Gökhan Yıkılkan [Hilmi]

Dizinin yapımcı koltuğunda ise Krek film adına Ali Farkhonde ve Nisan Ceren Göçen oturuyor. Berkun Oya, tıpkı Masum dizisinde olduğu gibi Bir Başkadır yapımında da yönetmen ve yazar olarak rol oluyor. Masum’un kalitesi düşünüldüğünde Berkun Oya’nın adı, oyuncu kadrosu, iyi bir hikaye ve Netflix birleşimi, dizi hakkında beklentileri yükseltiyor.

Netflix Bir Başkadır fragmanı:

Fragmanda doğrudan radikal bir sahne bulunmuyor. Ancak Anadolu'da büyüyen, yerel kültürü benimseyip hayatını buna göre idame ettiren Meryem (Öykü Karayel) karakteri, anlaşılan o ki farklı kültür ve alışkanlıklara sahip insanlar ile tanışıyor. İşte Meryem karakterlerinin yaşayacakları, dizi yayınlandıktan sonra ülkede gündem yaratabilir. Yine de senaryo ve diyalogların gerçekçi işlendiğini varsayarsak Bir Başkadır dizisi, aslında günümüzde pek çok insanın yaşadığı modernleşme ve kültürel şoku, farklılıkları merkezine alacak gibi görünüyor.